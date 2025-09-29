Kymenlaakson hyvinvointialue

Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 7.10.2025

3.10.2025 09:26:53 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen johto on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut. Työnantaja on lähettänyt neuvottelukutsun henkilöstöjärjestöjen edustajille. Yt-neuvottelut alkavat tiistaina 7.10.2025 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Yt-neuvotteluissa painopiste on erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä uudelleenorganisointiin liittyvissä palvelussuhteiden muutostarpeissa. Yt-neuvottelut kohdistuvat pääasiallisesti terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.

Neuvotteluissa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

