Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 7.10.2025

Yt-neuvotteluissa painopiste on erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä uudelleenorganisointiin liittyvissä palvelussuhteiden muutostarpeissa. Yt-neuvottelut kohdistuvat pääasiallisesti terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.

Neuvotteluissa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.