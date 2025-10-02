Minja Koskela: Pääministeri Orpolta odotetaan vastausta ammattiliittojen kanneoikeuteen

Sarkkinen: Hyvän elämän edellytykset on turvattava kaikkialla Suomessa 1.10.2025 14:44:25 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen korosti tänään eduskunnassa, että palvelut, koulutus ja kulttuuri on turvattava koko Suomessa, sekä painotti vihreän siirtymän mahdollisuuksia alueille. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa valtioneuvoston aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan selonteosta.