Minja Koskela: Pääministeri Orpolta odotetaan vastausta ammattiliittojen kanneoikeuteen
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta säätämään kanneoikeuden ammattiliitoille. Koskela edellyttää myös pääministeri Orpoa kertomaan kantansa ehdotukseen. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri Meri totesi, että “voimme keskustella tästä hallituksessa”.
– Riistotalouden kitkemiseen tarvitaan kaikki toimivat keinot, joista ammattiliittojen kanneoikeus on keskeinen. On surullista jos ideologinen ay-vastaisuus estää tarpeellisen uudistuksen etenemisen, Koskela sanoo.
Koskela toivoo, että kaikki puolueet kertoisivat avoimesti kantansa ammattiliittojen kanneoikeuteen, ja että erityisesti sen vastustajat myös perustelisivat kielteisen kantansa.
– Nyt erityisesti pääministeri Orpolta odotetaan vastausta ammattiliittojen kanneoikeuteen. Mikäli lakia ei saada vastuuministerin kannatuksesta huolimatta säädettyä, herättää se kysymyksen siitä minkälaisia toimijoita päähallituspuolue kokoomus oikein suojelee, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
