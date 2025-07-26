Sateenkaarihistoriakuukauden tapahtuma: Helvi Juvosen elämästä ja taiteesta 4.11. Kino Regina

Kansan Sivistysrahasto sr

Iloni on pohjajäätä – Helvi Juvosen elämästä ja taiteesta -tilaisuus tiistaina 4.11. klo 18-20 Kino Regina, Oodissa. Vapaa pääsy.

Tervetuloa Sateenkaarihistoriakuukauden merkeissä kuulemaan runoilija Helvi Juvosesta. Juvosen (1919-1959) maailmaan johdattelevat elokuvaohjaajat Kanerva Cederström ja Riikka Tanner, tietokirjailija Katri Viitaniemi ja runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen.

Tilaisuudessa nähdään Cederströmin ja Tannerin dokumentaaris-fiktiivinen lyhytelokuva Rajamaa (1989), joka kertoo Helvi Juvosen elämäntyöstä.

Rajamaan maailmaan sisältyy ihmisiä, eläimiä, puita ja salaperäisiä asioita – mutta myös Juvosen satu Sim, satuhuone, yläkerran lättyjä paistava laulajatar Patarouva ja kohtaus Juvosen keskeneräisestä salapoliisiromaanista Miss Forsalen tapaus.

Elokuvassa esiintyvät myös Mirkka Rekola ja Mirjam Polkunen, jotka muistelevat ystäväänsä Helvi Juvosta ja lausuvat tämän runoja.

Tilaisuuden ohjelma:

18:00

Kansan Sivistysrahaston Toimitusjohtaja Ulla Vuolanne: Tervetulosanat

Ohjaaja Kanerva Cederström: Rajamaan suunnittelu ja toteutus

Ohjaaja Riikka Tanner: Rajamaan vastaanotto ja levitys

18:30            

Rajamaa – dokumenttielokuva Helvi Juvosesta, ohj. Cederström & Tanner

19:10            

Tietokirjailija Katri Viitaniemi: Helvi Juvonen sateenkaarikristittynä sotienjälkeisessä Suomessa

19:30            

Runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen: Helvi Juvosen runous ja sen merkitys omalle runoilijuudelleni

Yleisökeskustelu

Tapahtuman jälkeen on mahdollista ostaa Katri Viitaniemen teosta Kirkas ja hiljainen: Runoilija Helvi Juvosen elämä.

Tapahtuman järjestää Kansan Sivistysrahasto yhteistyössä Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa.

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto on vuonna 1955 perustettu yksityinen säätiö. KSR:n tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.

