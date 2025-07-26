Sateenkaarihistoriakuukauden tapahtuma: Helvi Juvosen elämästä ja taiteesta 4.11. Kino Regina

Kansan Sivistysrahasto on vuonna 1955 perustettu yksityinen säätiö. KSR:n tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.