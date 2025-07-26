Sateenkaarihistoriakuukauden tapahtuma: Helvi Juvosen elämästä ja taiteesta 4.11. Kino Regina
Iloni on pohjajäätä – Helvi Juvosen elämästä ja taiteesta -tilaisuus tiistaina 4.11. klo 18-20 Kino Regina, Oodissa. Vapaa pääsy.
Tervetuloa Sateenkaarihistoriakuukauden merkeissä kuulemaan runoilija Helvi Juvosesta. Juvosen (1919-1959) maailmaan johdattelevat elokuvaohjaajat Kanerva Cederström ja Riikka Tanner, tietokirjailija Katri Viitaniemi ja runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen.
Tilaisuudessa nähdään Cederströmin ja Tannerin dokumentaaris-fiktiivinen lyhytelokuva Rajamaa (1989), joka kertoo Helvi Juvosen elämäntyöstä.
Rajamaan maailmaan sisältyy ihmisiä, eläimiä, puita ja salaperäisiä asioita – mutta myös Juvosen satu Sim, satuhuone, yläkerran lättyjä paistava laulajatar Patarouva ja kohtaus Juvosen keskeneräisestä salapoliisiromaanista Miss Forsalen tapaus.
Elokuvassa esiintyvät myös Mirkka Rekola ja Mirjam Polkunen, jotka muistelevat ystäväänsä Helvi Juvosta ja lausuvat tämän runoja.
Tilaisuuden ohjelma:
18:00
Kansan Sivistysrahaston Toimitusjohtaja Ulla Vuolanne: Tervetulosanat
Ohjaaja Kanerva Cederström: Rajamaan suunnittelu ja toteutus
Ohjaaja Riikka Tanner: Rajamaan vastaanotto ja levitys
18:30
Rajamaa – dokumenttielokuva Helvi Juvosesta, ohj. Cederström & Tanner
19:10
Tietokirjailija Katri Viitaniemi: Helvi Juvonen sateenkaarikristittynä sotienjälkeisessä Suomessa
19:30
Runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen: Helvi Juvosen runous ja sen merkitys omalle runoilijuudelleni
Yleisökeskustelu
Tapahtuman jälkeen on mahdollista ostaa Katri Viitaniemen teosta Kirkas ja hiljainen: Runoilija Helvi Juvosen elämä.
Tapahtuman järjestää Kansan Sivistysrahasto yhteistyössä Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa.
