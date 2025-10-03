Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -kirja valittiin Vuoden kotiseututeokseksi
Vuoden kotiseututeokseksi on valittu Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojalan ja akatemiatutkija Riina Turusen toimittama kirja Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot. Vuonna 2024 julkaistun teoksen on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Teoksen valitsi voittajaksi toimittaja Sean Ricks kolmen valitsijaraadin karsiman finalistiehdokkaan joukosta. "Minulle kirja ei selittänyt Ylä-Savoa puhki – se herätti sen hengittämään”, Ricks toteaa perusteluissaan.
”Uudisraivaajien maa kuljettaa lukijan kasken kipinästä pellon hikoiluun, maariitojen kynnyskiviltä markkinoiden meluun, nälkävuosien varjosta teollisen aamun kirkkauteen. Kartat, hinnat ja väestöluvut eivät jää vain numeroiksi: ne muuttuvat pirtin ääniksi ja pelloiksi, joita kirjan hyödyntämä visuaalinen arkisto valaisee”, Ricks jatkaa.
“Olen erittäin otettu saamastamme tunnustuksesta. Työryhmämme teki loistavaa työtä”, rehtori Jari Ojala sanoo.
“Tämän päivän maakuntien pulmat vertautuvat jossain määrin 1800-luvun jälkipuoliskon rakennemuutokseen, joka oli erityisen kivulias Ylä-Savossa, jossa talouden vanhat kivijalat, erityisesti kaski- ja tervatalous hiipuivat. Mutta Ylä-Savo on myös esimerkki siitä, kuinka yritteliäisyydellä voidaan selvitä - se näkyy alueella nyt ja se näkyi myös menneinä vuosisatoina”, toteaa rehtori Ojala
Kirja perustuu Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamaan kolmevuotiseen hankkeeseen, jossa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin juuret. Tutkimuksen rahoitti Olvi-säätiö. Ylä-Savon Kotiseutumuseon perusnäyttely uudistettiin osana tutkimushanketta.
Teoksessa on hyödynnetty yliopiston edeltäjän, Kasvatustieteellisen korkeakoulun lehtorin Ahti Rytkösen kansatieteellisiä kuvia sadan vuoden takaa. “Voisi siis väittää, että kyseessä on Jyväskylän yliopiston kenties pisin hanke”, pohtii rehtori Ojala.
Ricks julkisti voittajan lauantaina 4. lokakuuta Turun Kirjamessuilla. Kotiseutuliiton järjestämään Vuoden kotiseututeos -kilpailuun lähetettiin määräpäivään mennessä ehdokkaaksi 33 kotiseutukirjaa ja paikallishistoriaa.
Lisätietoja:
Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja puh. 041 310 6197, teppo.ylitalo@kotiseutuliitto.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
