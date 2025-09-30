Suomen Akatemia rahoittaa uutta tutkimushanketta osaamisperusteisen maahanmuuton kehittämiseksi
Labore on mukana TRIM-tutkimuskonsortiossa, jolle Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen vuosille 2025–2031. Konsortio tutkii ja kehittää Suomen osaamisperusteisen maahanmuuton järjestelmiä. Laboren työ keskittyy politiikkauudistusten vaikutusten arviointiin ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen tutkimuskonsortiolle Transforming Immigration Systems for Future Skills (TRIM). Vuosina 2025–2031 toteutettavan hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää Suomen osaamisperusteisen maahanmuuton järjestelmiä.
Konsortiota johtaa kasvatustieteiden professori Taina Saarinen (Jyväskylän yliopisto). Mukana ovat myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Työn ja talouden tutkimus LABORE sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.
Labore arvioi politiikkauudistusten vaikutuksia
Laboren tutkimusjohtaja Hannu Karhunen vastaa konsortion neljännestä työpaketista, jossa arvioidaan viimeaikaisten ja ehdotettujen politiikkatoimien vaikutuksia maahanmuuttojärjestelmän toimivuuteen ja osaamisperusteisen ekosysteemin uudistumiseen.
Tutkimuksessa hyödynnetään väestörekisteriaineistoa ja kvasi-kokeellisia menetelmiä. Nämä tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden arvioida politiikkamuutosten kausaalisia vaikutuksia ja tuottaa päätöksenteon kannalta olennaista tietoa.
Tavoitteena näyttöön perustuva päätöksenteko
TRIM-konsortion tutkimus tuottaa ajankohtaista ja tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista Suomen työmarkkinoihin ja osaajapohjan vahvistamiseen. Tulosten avulla voidaan tukea päätöksentekoa, jonka tavoitteena on rakentaa toimiva ja kestävää kasvua tukeva osaamisperusteisen maahanmuuton ekosysteemi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu Karhunentutkimusohjaajajulkinen talousPuh:040 940 2779hannu.karhunen@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
