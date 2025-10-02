SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustaja Suhonen jätti neljä Savo-Karjalaa koskevaa talousarvioaloitetta

3.10.2025 10:08:59 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen jätti vuoden 2026 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen neljä talousarvioaloitetta. Kolme niin sanottua omaa ja yhden Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajien yhteisen. Yhteisiä aloitteita vaalipiirin edustajat jättivät yhteensä 14 aloitetta.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
– Vaalipiirin edustajien yhteisistä aloitteista sain ensimmäisenä allekirjoittajana tehdä aloitteen ja esittää Pieksämäki–Varkaus–Joensuu-raiteen sähköistämisen suunnitteluun 750 000 euron määrärahan. Tämä hanke on tärkeä hanke maamme poikittaisliikenteen turvaamiseksi ja huoltovarmuudenkin kehittämisen näkökulmasta, perusteli Suhonen.

Lisäksi Suhonen jätti omat aloitteet yhdystie 4681, Harjurannantien suunnitteluun, päällysteen ja valaistuksen uusimiseen 2,25 miljoonaa euroa ja maantie 16357, Länsi-Saamaistentien–Konnuslahdentien päällystämiseen ja perusparantamiseen 2,6 miljoonaa euroa sekä maantien 468 välillä Kangaslampi–Tappuvirran lossi saneeraukseen ja stabilointiin sekoitusjyrsinnällä 2,5 miljoonaa euroa.

– Nämä ovat kaikki huonoon kuntoon päässeitä valtionteitä, joista osa ollut jo oli kolme vuotta Väyläviraston korjausvelkalistalla. Niiden heikko kunto vaarantaa jo liikenneturvallisuutta ja asettaa kulkuneuvot vikaantumisen vaaraan, sanoi Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.

