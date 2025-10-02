SDP:n kansanedustaja Suhonen jätti neljä Savo-Karjalaa koskevaa talousarvioaloitetta
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen jätti vuoden 2026 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen neljä talousarvioaloitetta. Kolme niin sanottua omaa ja yhden Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajien yhteisen. Yhteisiä aloitteita vaalipiirin edustajat jättivät yhteensä 14 aloitetta.
– Vaalipiirin edustajien yhteisistä aloitteista sain ensimmäisenä allekirjoittajana tehdä aloitteen ja esittää Pieksämäki–Varkaus–Joensuu-raiteen sähköistämisen suunnitteluun 750 000 euron määrärahan. Tämä hanke on tärkeä hanke maamme poikittaisliikenteen turvaamiseksi ja huoltovarmuudenkin kehittämisen näkökulmasta, perusteli Suhonen.
Lisäksi Suhonen jätti omat aloitteet yhdystie 4681, Harjurannantien suunnitteluun, päällysteen ja valaistuksen uusimiseen 2,25 miljoonaa euroa ja maantie 16357, Länsi-Saamaistentien–Konnuslahdentien päällystämiseen ja perusparantamiseen 2,6 miljoonaa euroa sekä maantien 468 välillä Kangaslampi–Tappuvirran lossi saneeraukseen ja stabilointiin sekoitusjyrsinnällä 2,5 miljoonaa euroa.
– Nämä ovat kaikki huonoon kuntoon päässeitä valtionteitä, joista osa ollut jo oli kolme vuotta Väyläviraston korjausvelkalistalla. Niiden heikko kunto vaarantaa jo liikenneturvallisuutta ja asettaa kulkuneuvot vikaantumisen vaaraan, sanoi Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Riitta Kaarisalo ja Aki Lindén: Sote-alalle säädettävä nollatoleranssi työpaikkaväkivaltaa vastaan2.10.2025 17:35:20 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Riitta Kaarisalo ja Aki Lindén jättivät 1.10.2025 kirjallisen kysymyksen eduskunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työssään kokemasta väkivallasta. Kansanedustajat vaativat hallitukselta konkreettisia toimia, jotta koko sote-henkilöstö saisi lainsäädännöllisen suojan väkivaltaa ja sen uhkaa vastaan työssään.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Saatavuusharkinnan keventäminen menee osaksi perussuomalaisten pitkää petettyjen vaalilupausten listaa2.10.2025 17:21:09 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Niina Malm kysyi tänään 2.10. kyselytunnilla, onko hallitus päättänyt todella keventää työvoiman saatavuusharkintaa. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) huomauttaa, että demariedustajan kysymykseen ei saatu ministeri Purralta vastausta, vaan pitkä litania kaikkea muuta.
SDP:n Suhonen: Hallitus sysää lapsiperheitä köyhyyteen2.10.2025 12:49:36 EEST | Tiedote
Hallitus esittää Suomeen uutta sosiaaliturvan yleistukea, jonka pitäisi yksinkertaistaa sosiaaliturva järjestelmää. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen varoittaa, että hallituksen esitys ei tuo parannusta lapsiperheiden asemaan, hallitus esittää yleistukea ratkaisuksi, mutta samaan aikaan se omilla päätöksillään syventää lapsiperheköyhyyttä entisestään.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Tein kirjallisen kysymyksen suomalaisten nuorten lukutaidon kehittämisestä1.10.2025 16:58:09 EEST | Tiedote
Lukutaito on heikentynyt lapsilla ja nuorilla koko Suomessa. Se on kuitenkin välttämätön taito elämässä pärjäämiselle. Suomalaisten nuorten lukutaidon merkittävän heikkenemisen osoitti tuorein PISA-tutkimus vuodelta 2022. Ympäristömme on täynnä kirjoitettuja ohjeita. Ilman lukutaitoa emme pysty opiskelemaan, hakemaan töitä, noudattamaan työpaikoilla turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta tai seuraamaan uutisista maailman tapahtumia, toteaa kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.).
SDP:n Piritta Rantanen: Eduskunnan Sydänryhmä juhli 40-vuotista taivaltaan1.10.2025 15:08:54 EEST | Tiedote
Eduskunnan Sydänryhmä juhlisti 40-vuotista toimintaansa juhlakokouksessa eduskunnassa. Ryhmän perusti vuonna 1985 kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.), joka johti toimintaa yli 30 vuoden ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme