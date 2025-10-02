Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus - lastenkirjauutuus
Esikoiskirjailija Seija Tauriaisen uusi satukirja ”Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus” on lumoava seikkailu Kummamaahan. Kirja sopii erinomaisesti niin lapsen ja aikuisen yhteiseen lukuhetkeen ja syvällisten keskustelujen pohjaksi.
Teoksesta
Kirjan päähenkilö on pieni olento nimeltä Joakim, jolla on pulma: hän on kadottanut lentotaitonsa. Miten ihmeessä voi elää ilman kykyä lentää? Joakim päättää lähteä seikkailulle Kummamaahan, paikkaan, jossa kaikki on mahdollista. Matkallaan hän kohtaa toinen toistaan erikoisempia hahmoja, jotka auttavat häntä selvittämään kadonneen lentotaidon mysteerin.
Tarina opettaa oman rohkeuden voiman ja kysyy, löytyykö vastaus lopulta lähempää kuin Joakim osaa aavistaakaan. Tämä monitasoinen teos sukeltaa syvälle itsetutkiskeluun ja soveltuu 6–10-vuotiaiden lasten lisäksi erinomaisesti myös aikuisten ja lasten yhteisiin lukuhetkiin.
Kirjailijasta
Seija Tauriainen on esikoiskirjailija ja koulutukseltaan opettaja. Hänen intohimonsa on luova työskentely, ja tarinat ovat iso osa hänen elämäänsä. Hän on saanut kirjoituskursseilta kannustusta ja on jo aktiivisesti työstämässä uusia teoksia.
Kirjan tiedot:
Nimi: Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus
Kirjailija: Seija Tauriainen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 29
ISBN: 9789527603147
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Seija Tauriainen, tekijä
0405393755
setauria@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri Sandberg

