Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus - lastenkirjauutuus

Teoksesta

Kirjan päähenkilö on pieni olento nimeltä Joakim, jolla on pulma: hän on kadottanut lentotaitonsa. Miten ihmeessä voi elää ilman kykyä lentää? Joakim päättää lähteä seikkailulle Kummamaahan, paikkaan, jossa kaikki on mahdollista. Matkallaan hän kohtaa toinen toistaan erikoisempia hahmoja, jotka auttavat häntä selvittämään kadonneen lentotaidon mysteerin.

Tarina opettaa oman rohkeuden voiman ja kysyy, löytyykö vastaus lopulta lähempää kuin Joakim osaa aavistaakaan. Tämä monitasoinen teos sukeltaa syvälle itsetutkiskeluun ja soveltuu 6–10-vuotiaiden lasten lisäksi erinomaisesti myös aikuisten ja lasten yhteisiin lukuhetkiin.

Kirjailijasta

Seija Tauriainen on esikoiskirjailija ja koulutukseltaan opettaja. Hänen intohimonsa on luova työskentely, ja tarinat ovat iso osa hänen elämäänsä. Hän on saanut kirjoituskursseilta kannustusta ja on jo aktiivisesti työstämässä uusia teoksia.

Kirjan tiedot:

Nimi: Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus

Kirjailija: Seija Tauriainen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 29

ISBN: 9789527603147

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Seija Tauriainen, tekijä

0405393755

setauria@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/