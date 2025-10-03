Nuorisotyön viikkoa vietetään Vaasassa: ohjelmassa mm. avoimia ovia ja disco
Valtakunnallista nuorisotyön viikkoa vietetään 6.–12.10. Teemaviikon tarkoituksena on nostaa esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää työtä nuorten hyväksi.
Vaasan kaupungin nuorisopalvelut järjestää viikon aikana esimerkiksi avoimia ovia eri tiloissa sekä avaa digitaalisen nuorisotilan Discordissa.
Nuorisotalot, skeittihalli ja Café Kultsa ovat avoinna normaalisti koko viikon ajan.
Koko viikon ajan nuorisopalveluiden somekanavilla (@YoungVaasa) julkaistaan muistoja ja tarinoita nuorisotyöstä nuorisopalveluiden työntekijöiden kertomana. Kampanjaviikon teemana ovat tänä vuonna muistot ja tarinat nuorisotyöstä.
Ohjelma:
- Maanantai 6.10.
- Avataan nuorisopalveluiden uusittu digitaalinen nuorisotila YoungVaasa Discord-kanavalla.
- Keskiviikko 8.10.
- Avoimet ovet klo 10–15 nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarissa, Ohjaamo Vaasassa sekä etsivän nuorisotyön tiloissa osoitteessa Raastuvankatu (keltainen puutalo). Kahvitarjoilu ja ohjelmaa.
- Avoimet ovet klo 15–21 nuorisotalo Kyrölässä Vähässäkyrössä. Kahvitarjoilu ja ohjelmaa.
- Torstai 9.10.
- klo 17.00 alkaen kuntapäättäjille suunnattu Nuorisotyön viikon tilaisuus, jossa kerrotaan ja keskustellaan nuorisotyöstä. Kutsutilaisuus.
- Perjantai 10.10.
- Disco, nuorisotalo Kyrölä (Vähäkyröntie 47). Disco 7.-luokkalaisista 18-vuotiaisiin. Maksuton ja päihteetön.
Nuorisotilojen aukioloajat viikolla 41: www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/vapaa-aika-nuorille/nuorisotalot/
Lisätietoa valtakunnallisesta teemaviikosta: https://nuorisoala.fi/palvelut/koulutuksetjatapahtumat/nuorisotyon-viikko/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä, puh. 040 513 7641, mika.pietila@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Ungdomsarbetsveckan firas i Vasa: öppna hus och disco med mera på programmet3.10.2025 10:19:15 EEST | Pressmeddelande
Den riksomfattande ungdomsarbetsveckan firas 6–12.10. Syftet med temaveckan är att lyfta fram ungdomsarbetarnas, organisationernas, kommunernas och församlingarnas arbete för unga.
Simhallen i Vasa är stängd 11.103.10.2025 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
Simhallen i Vasa är stängd för allmänheten på grund av simtävlingar lördag 11.10.2025. Fredag 10.10 stänger simhallen redan kl. 15.30.
Vaasan uimahalli on suljettu 11.10.3.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaina 11.10. Perjantaina 10.10. halli suljetaan jo klo 15.30.
Vasa delar ut gratis trädplantor till invånarna2.10.2025 15:58:24 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad delar ut gratis trädplantor från stadsträdgård på Strandlandsvägen 5 torsdag 9.10 kl. 16.00–18.00.
Vaasa jakaa asukkaille ilmaisia puuntaimia2.10.2025 15:57:43 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki jakaa ilmaisia puuntaimia torstaina 9.10. klo 16.00–18.00 kaupunginpuutarhalla osoitteessa Rantamaantie 5.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme