Nuorisotyön viikkoa vietetään Vaasassa: ohjelmassa mm. avoimia ovia ja disco

3.10.2025 10:17:08 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Valtakunnallista nuorisotyön viikkoa vietetään 6.–12.10. Teemaviikon tarkoituksena on nostaa esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää työtä nuorten hyväksi. 

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut järjestää viikon aikana esimerkiksi avoimia ovia eri tiloissa sekä avaa digitaalisen nuorisotilan Discordissa.

Nuorisotalot, skeittihalli ja Café Kultsa ovat avoinna normaalisti koko viikon ajan.

Koko viikon ajan nuorisopalveluiden somekanavilla (@YoungVaasa) julkaistaan muistoja ja tarinoita nuorisotyöstä nuorisopalveluiden työntekijöiden kertomana. Kampanjaviikon teemana ovat tänä vuonna muistot ja tarinat nuorisotyöstä.

Ohjelma:

  • Maanantai 6.10.
    • Avataan nuorisopalveluiden uusittu digitaalinen nuorisotila YoungVaasa Discord-kanavalla.
  • Keskiviikko 8.10.
    • Avoimet ovet klo 10–15 nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarissa, Ohjaamo Vaasassa sekä etsivän nuorisotyön tiloissa osoitteessa Raastuvankatu (keltainen puutalo). Kahvitarjoilu ja ohjelmaa.
    • Avoimet ovet klo 15–21 nuorisotalo Kyrölässä Vähässäkyrössä. Kahvitarjoilu ja ohjelmaa.
  • Torstai 9.10.
    • klo 17.00 alkaen kuntapäättäjille suunnattu Nuorisotyön viikon tilaisuus, jossa kerrotaan ja keskustellaan nuorisotyöstä. Kutsutilaisuus.
  • Perjantai 10.10.
    • Disco, nuorisotalo Kyrölä (Vähäkyröntie 47). Disco 7.-luokkalaisista 18-vuotiaisiin. Maksuton ja päihteetön.

Nuorisotilojen aukioloajat viikolla 41: www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/vapaa-aika-nuorille/nuorisotalot/

Lisätietoa valtakunnallisesta teemaviikosta: https://nuorisoala.fi/palvelut/koulutuksetjatapahtumat/nuorisotyon-viikko/

Nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä, puh. 040 513 7641, mika.pietila@vaasa.fi

