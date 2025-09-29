Vaasan yliopisto

Energiajousto muuttaa Suomen sähkömarkkinoita

3.10.2025 11:12:01 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote

Jaa

Sähkömarkkinoiden tulevaisuus voi olla enemmän riippuvainen kotitalouksien arjen valinnoista kuin suurista voimalaitoksista. Nayeem Rahmanin Vaasan yliopistoon tekemä väitöskirja osoittaa, että kuluttajat saavat yhä enemmän vaikutusvaltaa energiajouston kautta, mikä vaikuttaa suoraan niin kestävyyteen kuin kustannuksiinkin.

Nayeem Rahman Vaasan yliopiston kampuksella
Nayeem Rahmanin väitöstutkimus osoittaa, että aineelliset ja rahalliset hyödyt ovat tehokkaimpia kannustimia joustaviin energiankäyttötapoihin siirtymisessä. Kuva: Vaasan yliopisto. Kuva vapaasti käytettävissä.

Vuosikymmenien ajan sähkön alhainen hinta ei tarjonnut kuluttajille juurikaan kannustimia muuttaa energiankäyttötottumuksiaan. Ukrainan sodasta seuranneen energiakriisin aiheuttaman hintojen nousun myötä monet kotitaloudet alkoivat kuitenkin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota energiankäyttöönsä. Tätä muutosta vauhdittaa digitalisaatio, joka tekee osallistumisesta helpompaa kuin koskaan.

– Energiajousto voidaan nykyään pitkälti automatisoida mobiilisovellusten ja älylaitteiden avulla, jotka reagoivat markkinoihin reaaliaikaisesti. Tavoitteena on, että osallistuminen olisi kuluttajalle mahdollisimman helppoa ja vaatisi käyttäjältä vain vähän toimenpiteitä. Lopputulos on taloudellinen win-win: kotitaloudet pienentävät kustannuksiaan ja sähköyhtiöt vähentävät tarvetta ostaa kallista pörssisähköä, Nayeem Rahman toteaa.

Rahmanin markkinoinnin alan väitöskirja tarkastelee, miten kotitaloudet ja yritykset muovaavat Suomen sähkömarkkinoita joustavan energiankulutuksen avulla. Hänen mukaansa markkina on aktiivisessa muutoksessa kolmen toisiinsa kytkeytyvän mekanismin kautta.

– Sähköyhtiöt luovat uusia liiketoimintamalleja, jotka palkitsevat joustavuudesta, digitaaliset alustat yhdistävät kotitaloudet ja sähköverkon, ja kuluttajista tulee prosumereita, jotka sekä kuluttavat että tuottavat sähköä. Nämä dynamiikat muokkaavat markkinoita – muuttamalla yksittäisten yritysten toimintaa, määrittelemällä digitaalisten alustojen roolia uudelleen ja vaikuttamalla laajempaan energiaekosysteemiin, Rahman sanoo.

Raha on tehokkain kannustin

Yksi väitöskirjan keskeisistä havainnoista on ristiriita kestävän kehityksen tavoitteiden ja kuluttajien todellisen käyttäytymisen välillä. Vaikka moni ilmaisee halua toimia ympäristöystävällisesti, tutkimus osoittaa, että aineelliset ja rahalliset hyödyt ovat tehokkaimpia kannustimia joustaviin energiankäyttötapoihin siirtymisessä.

– Yleisin kannustin on pienempi sähkölasku. Kannustimena voi kuitenkin myös toimia korvaus aurinkopaneelien ylijäämäsähköstä tai siitä, että sähköauton akusta syötetään virtaa takaisin verkkoon kulutushuippujen aikana, Rahman selittää.

Tulokset ovat hyödyllisiä energia-alan yrityksille, päättäjille ja teknologiakehittäjille, jotka pyrkivät luomaan toimivia liiketoimintamalleja ja niitä tukevia sääntelyratkaisuja. Kun tunnistetaan, että kuluttajat reagoivat herkimmin selkeisiin taloudellisiin etuihin, voidaan vauhdittaa siirtymää kohti kestävämpää, tehokkaampaa ja joustavampaa sähköjärjestelmää.

Väitöskirja

Rahman, Nayeem (2025) Energy flexibility as a market shaping mechanism: A case study of the Finnish electricity ecosystem. Acta Wasaensia 564. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun PDF

Väitöstilaisuus

KTM Nayeem Rahmanin väitöstutkimus “Energy flexibility as a market shaping mechanism: A case study of the Finnish electricity ecosystem” tarkastetaan perjantaina 10.10.2025 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/69008269959?pwd=FsNawPQaboI12TRzJZWW5lAKKAYR8j.1

Password: 299959

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Anna-Greta Nyström (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Hannu Makkonen.

Lisätiedot

Nayeem Rahman on syntynyt vuonna 1990 Bangladeshissa. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2019 Vaasan yliopiston Strategic Business Development -maisteriohjelmasta. Tällä hetkellä Rahman toimii markkinoinnin tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa.

Avainsanat

sähkösähkömarkkinatenergiaenergiajousto

Yhteyshenkilöt

Nayeem Rahman, puh. +358 40 154 5489, sähköposti: nayeem.rahman90@outlook.com

Kuvat

Nayeem Rahman Vaasan yliopiston kampuksella
Nayeem Rahmanin väitöstutkimus osoittaa, että aineelliset ja rahalliset hyödyt ovat tehokkaimpia kannustimia joustaviin energiankäyttötapoihin siirtymisessä.
Kuva: Vaasan yliopisto. Kuva vapaasti käytettävissä.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto

Näin ratkaistaan etätyön umpikuja – tutkimus tarjoaa työkalut onnistuneeseen hybridityöhön29.9.2025 09:56:05 EEST | Tiedote

Etätyökeskustelu keskittyy usein vain johtamiseen tai työntekijään, mutta Vaasan yliopiston tuoreen väitöskirjan mukaan onnistumisen edellytykset löytyvät laajemmalta. Johanna Janssonin henkilöstöjohtamisen alan tutkimus paljastaa, että toimiva etätyö rakentuu kolmelle perustalle: koko organisaation suunnittelulle, esihenkilön ja alaisen suhteelle sekä työntekijän omalle roolille. Kun nämä kolme perustaa ovat tasapainossa, voidaan edistää samanaikaisesti sekä yrityksen tulosta että henkilöstön hyvinvointia.

Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Suomen tulevaisuus ei rakennu osaamista heikentämällä”1.9.2025 16:36:29 EEST | Tiedote

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen muistutti lukuvuoden avajaispuheessaan 1. syyskuuta, että ainoastaan koulutus ja kansainvälisesti korkealaatuinen tutkimus ovat Suomen tulevan kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Vain parhaan osaamisen kautta Suomi voi houkutella investointeja, kasvattaa vientiä ja selvitä velkataakastaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye