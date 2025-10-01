Aluevaltuusto päätti hyväksyä palvelujen verkoston kehittämistä koskevat muutokset Nurmijärvellä

Päätöksen mukaan Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi Klaukkalan sote-keskuksen toimintaa profiloidaan uudelleen. Tässä vaihtoehdossa Klaukkalan vanha rakennusosa puretaan ja tontille rakennetaan uudistilat. Klaukkalan sote-yksikköön jäävät neuvolapalvelut, ajanvaraukselliset vastaanottopalvelut, lääkinnälliset kuntoutuspalvelut, lähineuvonta ja suun terveydenhuollon palvelut.

Muutosten taustalla on hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun varmistaminen pitkällä aikavälillä. Palvelut keskitetään viiden sote-keskuksen ja kahden sote-yksikön kokonaisuuteen, mikä tukee yhdenvertaisuutta ja resurssien tehokasta käyttöä koko alueella.

Aluevaltuusto korosti, että ikäihmisten palvelujen turvaaminen sekä palvelujen saavutettavuus ovat keskeisiä tavoitteita muutosten toteuttamisessa.