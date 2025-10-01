Aluevaltuusto päätti hyväksyä palvelujen verkoston kehittämistä koskevat muutokset Nurmijärvellä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2025 osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa palvelujen verkoston kehittämistä koskevat muutokset Nurmijärvellä.
Päätöksen mukaan Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi Klaukkalan sote-keskuksen toimintaa profiloidaan uudelleen. Tässä vaihtoehdossa Klaukkalan vanha rakennusosa puretaan ja tontille rakennetaan uudistilat. Klaukkalan sote-yksikköön jäävät neuvolapalvelut, ajanvaraukselliset vastaanottopalvelut, lääkinnälliset kuntoutuspalvelut, lähineuvonta ja suun terveydenhuollon palvelut.
Muutosten taustalla on hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun varmistaminen pitkällä aikavälillä. Palvelut keskitetään viiden sote-keskuksen ja kahden sote-yksikön kokonaisuuteen, mikä tukee yhdenvertaisuutta ja resurssien tehokasta käyttöä koko alueella.
Aluevaltuusto korosti, että ikäihmisten palvelujen turvaaminen sekä palvelujen saavutettavuus ovat keskeisiä tavoitteita muutosten toteuttamisessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirja Vitikka-KoponenAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Aluehallituksen päätöksiä: Hyrylän sote-keskuksen rakennuttaja, Uudenmaan yhteistyötyösopimus ja vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen1.10.2025 14:58:35 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus valitsi YIT Business Premises Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
Keusote ja Tuusula valitsivat sote-keskuksen hankkeen toteuttajaksi YIT:n1.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus ovat valinneet YIT Rakennus Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
Vajaa puolet työntekijöistä käyttää tekoälyä – yli 80 % kaipaa koulutusta30.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) tuore tekoälykysely osoittaa, että vajaa puolet sote-ammattilaisista on jo hyödyntänyt tekoälysovelluksia työssään. Yli 80 prosenttia työntekijöistä kokee tarvitsevansa koulutusta, jotta tekoälyä voisi ottaa käyttöön arjessa laajemmin ja turvallisemmin.
Suojaa myös perheen pienimmät influenssalta: influenssarokotus on maksuton alle 7-vuotiaille24.9.2025 13:57:48 EEST | Tiedote
Pikkulapset ovat erityisen alttiita influenssalle. He sairastavat sitä muita ikäryhmiä useammin ja toimivat usein oireettomina tartunnankantajina. Onkin tärkeää suojata myös perheen pienimmät influenssalta: alle 7-vuotiaat saavat influenssarokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.
Uusi lastensuojeluyksikkö Hyvinkäälle – Kotirinteen toimijaksi valittiin Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymä23.9.2025 16:24:57 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on tehnyt päätöksen uuden lastensuojeluyksikön vuokratilan toteuttajasta ja vuokranantajasta. Konsernijaosto valitsi toimijaksi Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymän, joka vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta Keusoten käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme