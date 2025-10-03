Pia Lohikoski: Hallitus luulee, että kotisohva on riittävä katsomo kulttuurikokemuksille

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski varoittaa, että hallituksen leikkauspolitiikka ajaa kulttuurin ja taiteen tekijät ahdinkoon ja pahimmillaan ulkomaille. Lohikoski vaatii talousarvioaloitteessaan taiteen ja kulttuurin avustusten leikkausten perumista.