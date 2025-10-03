Pia Lohikoski: Hallitus luulee, että kotisohva on riittävä katsomo kulttuurikokemuksille
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski varoittaa, että hallituksen leikkauspolitiikka ajaa kulttuurin ja taiteen tekijät ahdinkoon ja pahimmillaan ulkomaille. Lohikoski vaatii talousarvioaloitteessaan taiteen ja kulttuurin avustusten leikkausten perumista.
– Luovan alan tekijöiden ahdinko on käsinkosketeltava. Viime viikolla eduskuntaan kutsumani elokuva-alan keskustelutilaisuus osoitti, miten syvää turvattomuutta ja toivottomuutta hallituksen kulttuurivihamielinen politiikka synnyttää. Useat elokuva-alan ammattilaiset kertoivat harkitsevansa jopa ulkomaille muuttoa, Lohikoski sanoo.
Taiteen ja kulttuurin edistämisen avustuksiin esitetyt yli 10 miljoonan euron leikkaukset uhkaavat paitsi elokuva- ja av-alan tulevaisuutta myös koko luovan alan ekosysteemiä.
– Pienilläkin summilla on suuri merkitys luovalla alalla: ne mahdollistavat suomalaisen musiikin ja kulttuurin viennin, kulttuuritilojen investoinnit, Taiteen edistämiskeskuksen Taiken toiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden ympäri maata.
– Teattereilta on jo leikattu, nyt vaarassa ovat alueiden elokuvateatterit. Ajatteleeko hallitus todella, että kotisohva on riittävä katsomo ihmisten kulttuurikokemuksille? Lohikoski kysyy.
Lohikoski kritisoi taide- ja kulttuuriavustusten leikkaamista yritystukina. Vastuuministeri Talvitie on sanonut, että päätöstä ei tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä, ja osoitti ihmetellen valtiovarainministeriön suuntaan.
Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä puolusti linjaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan (2.10.). Hän otti kirjoituksessa vahvasti kantaa kehottamalla elokuva-alaa etsimään muita rahoitusratkaisuja ja toteamalla, että “julkisrahoitteisen toiminnan tulee uudistua laajalla rintamalla”.
– Kulttuurilla on itseisarvo demokratiassa, ja sitä pitää tukea. Luovan alan tuet eivät ole kuitenkaan pelkkä menoerä. Esimerkiksi elokuva-alan tuotantotuet maksavat itsensä takaisin, koska ne luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. Sen luulisi kiinnostavan niin ministereitä kuin vastuuvalmistelijoitakin, Lohikoski huomauttaa.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Timo Furuholm: Suomalaisen ammattiurheilun keskeytymistä ei voi hyväksyä – hallituksen on toimittava kiireellisesti3.10.2025 13:25:20 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on jättänyt hallitukselle kirjalliisen kysymyksen urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvan uudistamisesta. Pohjola Vakuutus on lopettamassa ammattiurheilijoiden lakisääteisen vakuuttamisen vuoden 2026 alusta, mikä uhkaa keskeyttää laajan osan ammattiurheilusta Suomessa.
Minja Koskela: Pääministeri Orpolta odotetaan vastausta ammattiliittojen kanneoikeuteen3.10.2025 09:26:48 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta säätämään kanneoikeuden ammattiliitoille. Koskela edellyttää myös pääministeri Orpoa kertomaan kantansa ehdotukseen. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri Meri totesi, että “voimme keskustella tästä hallituksessa”.
Minja Koskela: Suomen hallituksen on turvattava suomalaisten avustuslaivueen jäsenten paluu kotimaahan2.10.2025 12:43:56 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii, että Orpon hallitus huolehtii kansainvälisen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisjäsenten turvallisuudesta. Israelin asevoimat ovat pysäyttäneet Gazaan matkalla olevan avustuslaivueen aluksia ja ottaneet kiinni niiden miehistöä.
Laura Meriluoto: Oikeistohallitus vie sosiaaliturvajärjestelmää Iso-Britannian vaaralliselle tielle – kuka on vastuussa jos joku kuolee?2.10.2025 09:13:08 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto pitää Orpon hallituksen toimeentulotukiuudistusta vaarallisena työkyvyttömille ja pitkäaikaissairaille ihmisille. Toimeentulotuen uudistus velvoittaa työttömäksi ilmoittautumiseen myös niiltä henkilöiltä, jotka lääkäri on todennut esteelliseksi vastaanottamaan työtä. Ilmoittautumatta jättäminen voi johtaa jopa 50 prosentin leikkaukseen toimeentulotuen perusosasta.
Sarkkinen: Hyvän elämän edellytykset on turvattava kaikkialla Suomessa1.10.2025 14:44:25 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen korosti tänään eduskunnassa, että palvelut, koulutus ja kulttuuri on turvattava koko Suomessa, sekä painotti vihreän siirtymän mahdollisuuksia alueille. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa valtioneuvoston aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan selonteosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme