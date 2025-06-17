Komissaari Hadja Lahbib vierailulla Huoltovarmuuskeskuksessa
Yhdenvertaisuudesta, varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava EU-komissaari Hadja Lahbib on pyynnöstään vieraillut Huoltovarmuuskeskuksessa (HVK) perjantaina 3.10. Komissaari Lahbib ja HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen keskustelivat Suomen huoltovarmuusmallista ja pitkälle tähtäävän varautumisen sekä valmiuden ylläpitämisen tärkeydestä yhteiskunnan eri sektoreilla.
Komissaari Lahbibin vastuulle kuuluu kehittää ja toteuttaa EU:n varautumispolitiikkaa, jolla unioni ja sen jäsenmaat voivat entistä tehokkaammin varautua ja toimia erilaisissa kriiseissä. Laajasti EU:n varautumista linjaavan varautumisunionistrategian lisäksi Lahbib on edistämässä heinäkuussa 2025 annettua EU:n varastointistrategiaa, joka vahvistaa unionin materiaalista varautumista.
Materiaalisen varautumisen vahvistaminen koko EU:n tasolla tarkoittaa muun muassa jäsenmaiden yhteistyön ja tiedonvaihtamisen tehostamista sekä läheistä kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa. HVK on antanut asiantuntemuksensa varastointistrategian valmisteluun ja osallistuu sen toimeenpanoon.
HVK on myös aktiivisesti edistämässä Euroopan unionin varautumista kahdessa Suomen rescEU-hankkeessa (CBRN ja Medical) vastuullaan muun muassa kriittisten materiaalien varastointi ja logistiikka.
Aiemmin tällä viikolla Suomen rescEU-konsortio harjoitteli suuressa kansainvälisessä Rescue Borealis -harjoituksessa EU:n pelastuspalvelumekanismin ja rescEU-varastojen käyttöönottoa kuvitteellisessa säteilytilanteessa. Oulussa järjestettyyn harjoitukseen osallistui viranomaisia ja muita pelastusalan asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saksasta. Komissaari Lahbib ja toimitusjohtaja Känkänen tutustuivat harjoitukseen eilen torstaina.
RescEU-konsortioon Suomessa kuuluvat HVK:n lisäksi sisäministeriö (konsortion johtovastuussa), sosiaali- ja terveysministeriö, Säteilyturvakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
viestintäasiantuntija Mari Mäkinen, p. 029 505 1114, mari.makinen@nesa.fi, Huoltovarmuuskeskus
Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa HVK varmistaa, että yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisi- ja häiriötilanteissa.
