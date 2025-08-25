Keravan Prismakeskus suljettu toistaiseksi
Keravan Prismakeskus on toistaiseksi suljettu parkkihallissa sattuneen tulipalon takia.
Keravan Prismakeskus on toistaiseksi suljettu parkkihallissa sattuneen tulipalon takia. Tulipalo on sammutettu.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tulipalo sai alkunsa parkkihallissa latauksessa olleen sähköauton sytyttyä palamaan.
Palon syttymissyytä tutkivat viranomaiset.
Tiedotamme tilanteesta lisää myöhemmin.
