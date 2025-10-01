Pirkanmaan päällystyskohteet viikolle 41

Päällystystyöt:

Mt 2774 Mt 2774 Ylöjärvi: Ylöjärvi – Vahanta

Liikennehaitat hankalia, mutta välttämättömiä

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Urakkakohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/ .

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @pirkanmaanely