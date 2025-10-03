Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Hyväksikäyttöön on puututtava, kanneoikeus ei ole ratkaisu

3.10.2025 12:43:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote

Jaa

”On erittäin tärkeää, että hyväksikäyttöä voidaan kitkeä tehokkaasti, koska se on paitsi väärin myös vahingoittaa oikein toimivia työnantajia ja vääristää kilpailua”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo. Suomen Yrittäjät ei silti kannata ammattiliitoille kanneoikeutta eikä alipalkkauksen kriminalisointi ole mahdollista ilman minipalkkalakia. Tänään Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK esitti alipalkkauksen kriminalisointia sekä ammattiliitoille kanneoikeutta työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi.

Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että ammattiliitot voivat jo nykyisin avustaa työntekijöitä oikeusprosesseissa työntekijän suostumuksella.  

”Erillinen kanneoikeus ei ole tarpeellinen, eikä ole perusteltua, että ammattiliitot voisivat nostaa kanteita työntekijän tahdon vastaisesti”, Rytkönen-Sandberg sanoo. 

Alipalkkaus-käsitteen ongelma liittyy siihen, ettei Suomessa ole lailla säädetty euromääräisistä minimipalkoista. Tällöin työehtosopimuksen mukaisen palkkatason alittaminen ei ole automaattisesti rikos, vaan sopimusrikkomus, jonka seuraamukset ovat ensisijaisesti sopimusoikeudellisia. 

Oikeusministeriö julkisti aiemmin syksyllä mietinnön, jossa ehdotetaan muun muassa, että nykyinen kiskonnantapainen työsyrjintä korvattaisiin uudella rikosnimikkeellä, joka olisi kiskonta työelämässä. Lisäksi törkeä kiskonta työelämässä säädettäisiin uutena nimikkeenä rangaistavaksi teoksi. Yrittäjät kannattaa näitä muutoksia.  

“Työperäisen hyväksikäytön torjunta on tärkeää paitsi yksittäisten työntekijöiden myös koko yhteiskunnan ja reilun kilpailun kannalta. Pienet yritykset kärsivät, jos markkinoilla voi menestyä sääntöjä rikkomalla”, Rytkönen-Sandberg muistuttaa. 

Hyväksikäytön torjunta vaatii laajoja toimia 

Suomen Yrittäjät korostaa, että pelkkä rikossääntelyn kehittäminen ei riitä. Tarvitaan myös: 

  • riittävää viranomaisresursointia valvontaan ja neuvontaan 

  • selkeää ja ymmärrettävää työlainsäädäntöä 

  • tiedon jakamista erityisesti heikossa asemassa oleville työntekijöille, mutta myös työnantajille 

  • reilun kilpailun varmistamista, jotta kukaan ei saa kilpailuetua lakien laiminlyönnillä 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät julkaisi varautumisoppaan pk-yrittäjille – kriisit eivät kysy aikaa tai lupaa17.9.2025 07:15:00 EEST | Tiedote

Suomen Yrittäjät on julkaissut kattavan varautumisoppaan, joka tarjoaa pk-yrittäjille konkreettisia työkaluja häiriötilanteisiin varautumiseen. Jokaisen yrityksen tulisi varautua vähintään 72 tunnin häiriötilanteeseen. "Moni yrittäjä on viime vuosina joutunut karvaasti huomaamaan, että varautuminen ei ole vain suuryritysten asia. Se on osa jokapäiväistä yrittäjyyttä", Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Yrittäjät: Irtisanomiskynnys alentuu12.9.2025 14:31:45 EEST | Tiedote

Hallitus on mediatietojen mukaan päässyt sopuun henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi, eikä työntekijän varoitusmenettelyä muuteta. – Esitys alentaa irtisanomiskynnystä, mikä on erittäin tärkeää ja kauan kaivattu uudistus. Kaikilta osin tavoite työllistämisen riskin alentamisesta ei täyty. Suunta on kuitenkin ehdottomasti oikea ja eduskunta voi esitystä vielä vahvistaa, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye