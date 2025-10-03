HUSin yhtymähallitus kokoontuu 6.10.
HUSin yhtymähallitus käsittelee 6.10. kokouksessaan tammi−elokuun toimintaa ja taloutta. Lisäksi yhtymähallitus käsittelee strategian toteutumista vuosina 2023−2025 ja vuoden 2026 painopistekohtaisia tavoitteita sekä riskienhallinnan osavuosikatsausta.
Kokouksen esityslistan voi lukea täältä.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
