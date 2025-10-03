SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen: Ennätystyöttömyys vaatii kiireellisiä toimia

Hallitus on epäonnistunut keskeisimmässä tavoitteessaan, työllisyyden kohentamisessa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hälyttävää. Nyt tarvitaan pikaisia tekoja työttömyyden ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden selättämiseksi. Korjausrakentamisen paketin lisäksi SDP esittää, että kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin lisätään 75 miljoonaa turvaamaan työllistymistä tukevia palveluita ja perusopetuksen resursseja.

- Työnteon on oltava aina kannattavaa. On parempi olla kiinni työelämässä osa-aikatyön kautta ja pitää yllä työkykyä kuin jäädä syrjään työelämästä. Siksi esitämme työttömyysturvan sovitteluun suojaosaa, joka kannustaa nykyistä paremmin osa-aikaisen työn tekemiseen. Esitämme myös asumistukeen suojaosuutta, joka kannustaa nykyistä paremmin osa-aikaisen työn tekemiseen, Tuppurainen sanoo.

Merkittävä osa valtion budjetista liittyy terveyspalveluihin. Siksi näihin palveluihin panostettaessa rahat on laitettava sinne, missä niistä on todellista hyötyä, eli esimerkiksi hoitopolun alkuun. SDP haluaa turvata kaikille suomalaisille nopean hoitoon pääsyn perusterveydenhuollossa. Tämä voidaan tehdä kahden viikon hoitotakuulla.

Rakennusala on saatava jälleen nousuun

- Rakennusala vetää koko Suomen taloutta taantumaan. Siksi tarvitaan toimia, joilla ala saadaan takaisin jaloilleen. SDP ehdottaa suhdannesidottua työkalua tukemaan korjausrakentamista ja vauhdittamaan rakennusteollisuutta, Tuppurainen muistuttaa.

Suomalaisessa rakennuskannassa on valtava korjausvelka. Nyt on hyvä hetki tukea asuntojen energiatehokasta korjaamista määräaikaisella avustuksella rakennusalan työllisyyden tukemiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi asuntokannassa ja näin myös ilmastohaasteisiin vastaamiseksi. Energiatehokas asunto on myös edullinen asua. Avustusta suunnattaisiin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen sekä asunto-osakeyhtiöiden ja pientalojen peruskorjaukseen.

- Pikaisten toimien lisäksi on katsottava tulevaisuuteen. SDP ei voi hyväksyä, että hallitus heikentää maamme osaamista leikkaamalla koulutuksesta tilanteessa, jossa Suomi tarvitsee osaamisesta kumpuavaa kasvua. Me säilyttäisimme yliopistojen perusrahoituksen 56,2 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen 26,5 miljoonaa euroa, Tuppurainen sanoo.

Kulttuurikymppi tukemaan kotimaista kulttuuria

Tiede- ja kulttuuriministeri Talvitie lupasi vielä keväällä, ettei kulttuurista enää leikata. Tuo lupaus ei ennättänyt vanheta kauaa, sillä jo budjettiriihessä paljasti jälleen, että sille suomalainen kulttuuri on identiteetin rakentajan sijaan ennen kaikkea säästökohde.

- Suomalaista kulttuuria ei voi voi ulkoistaa, suomalaista kulttuuria tehdään vain Suomessa. Siksi SDP haluaa turvata kotimaista kulttuurityötä ja taiteen perusopetusta reilun kymmenen miljoonan euron kokonaispaketilla ja esittää ensi vuodelle taiteen ja kulttuurin edistämiseen 9 950 000 euroa, yleisten kirjastojen toimintaan 150 000 euroa ja taiteen perusopetukseen 80 000 euroa.

SDP:n vaihtoehto hallituksen talousarviolle julkaistaan kokonaisuudessaan kuluvan syksyn aikana. Tässä ajassa on tehtävä päätöksiä, joilla rakennetaan ihmisten ja yritysten luottamusta. Tulemme esittelemään vaihtoehdon, joka on vastuullinen ja joka luo Suomeen työtä ja toivoa.