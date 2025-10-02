Lidl vakiinnuttaa paistopisteen ilta-alen – hävikki väheni yli 15 %

Kesäkuun alussa Lidlin paistopisteillä otettiin testiin uusi toimintatapa: paistopisteen tuotteet myydään ilta-alessa puoleen hintaan. Ilta-alea kokeiltiin kaikissa myymälöissä ympäri Suomen testaten parasta alennusajankohtaa. Tavoitteena oli seurata, mikä vaikutus ilta-alella on ruokahävikkiin.

Testin jälkeen ilta-alen tulokset ovat positiivisia. Asiakkailta on tullut kiittävää palautetta ja alennuksen ansiosta paistopistetuotteita päätyi hävikkiin 15,5 % vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Onnistuneen kokeilun jälkeen ilta-ale jatkuu ja 50 prosentin alennuksen saa kaikista Lidleistä myymälän viimeisenä aukiolotuntina.

– Ilta-ale on asiakkaalle ja meille mainio juttu: asiakas saa tuotteen puolet halvemmalla, ja me taas saamme pienennettyä hävikkiä. Asiakkaamme ovatkin olleet kovin ilahtuneita tästä testistämme, ja sille on toivottu jatkoa. Paiston ilta-ale täydentää hienosti hukka-alekonseptiamme, jossa myymme edellisen päivän paistopisteen leipätuotteita edullisesti. Kaikki paistopisteen tuotteet eivät kuitenkaan sovellu säilytettäväksi yön yli, joten ilta-ale on yksi uusi keino nipistää hävikkiä, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.

Lidlin tavoitteena on pitää ruokahävikki kokonaisuudessaan alle 1,5 prosentissa. Tämän hetken luku on 1,48 prosenttia. Hävikintorjunta on yksi Lidlin keskeisistä ilmastoteoista, sillä valtaosa ruokakaupan päästöistä syntyy ruoantuotannosta. Lidlissä hävikkiä torjutaan paiston ilta-alen sekä paiston ja hevin hukka-alen lisäksi muun muassa alelaputetuilla tuotteilla sekä lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.

Faktat: paistopisteen tuotteet puoleen hintaan