Lidl vakiinnuttaa paistopisteen ilta-alen – hävikki väheni yli 15 %
Lidlin paistopisteellä testattiin kesän ja alkusyksyn ajan ilta-alennusta, jossa tuotteet myytiin puoleen hintaan ennen sulkemista. Testi oli onnistunut, joten paistopisteen ilta-ale on vakiinnutettu pysyväksi toimintamalliksi kaikissa Lidleissä. Asiakkaat saavat siis paistopisteen tuotteet puoleen hintaan myymälän viimeisenä aukiolotuntina.
Kesäkuun alussa Lidlin paistopisteillä otettiin testiin uusi toimintatapa: paistopisteen tuotteet myydään ilta-alessa puoleen hintaan. Ilta-alea kokeiltiin kaikissa myymälöissä ympäri Suomen testaten parasta alennusajankohtaa. Tavoitteena oli seurata, mikä vaikutus ilta-alella on ruokahävikkiin.
Testin jälkeen ilta-alen tulokset ovat positiivisia. Asiakkailta on tullut kiittävää palautetta ja alennuksen ansiosta paistopistetuotteita päätyi hävikkiin 15,5 % vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Onnistuneen kokeilun jälkeen ilta-ale jatkuu ja 50 prosentin alennuksen saa kaikista Lidleistä myymälän viimeisenä aukiolotuntina.
– Ilta-ale on asiakkaalle ja meille mainio juttu: asiakas saa tuotteen puolet halvemmalla, ja me taas saamme pienennettyä hävikkiä. Asiakkaamme ovatkin olleet kovin ilahtuneita tästä testistämme, ja sille on toivottu jatkoa. Paiston ilta-ale täydentää hienosti hukka-alekonseptiamme, jossa myymme edellisen päivän paistopisteen leipätuotteita edullisesti. Kaikki paistopisteen tuotteet eivät kuitenkaan sovellu säilytettäväksi yön yli, joten ilta-ale on yksi uusi keino nipistää hävikkiä, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.
Lidlin tavoitteena on pitää ruokahävikki kokonaisuudessaan alle 1,5 prosentissa. Tämän hetken luku on 1,48 prosenttia. Hävikintorjunta on yksi Lidlin keskeisistä ilmastoteoista, sillä valtaosa ruokakaupan päästöistä syntyy ruoantuotannosta. Lidlissä hävikkiä torjutaan paiston ilta-alen sekä paiston ja hevin hukka-alen lisäksi muun muassa alelaputetuilla tuotteilla sekä lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.
Faktat: paistopisteen tuotteet puoleen hintaan
- Paistopisteen tuotteet myydään 50 % alennuksella joka päivä myymälän viimeisenä aukiolotuntina.
- Alennus koskee sekä paistopisteestä itse otettavia että valmiiksi pussitettuja paistopisteen tuotteita.
- Alennus ei koske konditoriatuotteita eikä rasiaan pakattuja muita leivonnaisia.
- Alennus lasketaan tuotteen normaalihinnasta.
- Alennus tulee automaattisesti kassasta, myös pikakassalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Toivottu ominaisuus Lidlin verkkosivulle: kampanjatuotteiden ajantasaiset saatavuustiedot2.10.2025 12:56:13 EEST | Tiedote
Lidlin haluttuja käyttötavaratuotteita saapuu myymälöihin aina rajattu erä, ja moni suosikkituote myydään nopeasti loppuun. Lidlin verkkosivulta voi tästä lähtien tarkistaa oman suosikkituotteen saatavuustilanteen eri myymälöissä.
Vuosi 2025 on määräaika monelle vastuullisuustavoitteelle – Lidlissä vastuullisuustyö etenee suunnitellusti25.9.2025 12:17:28 EEST | Tiedote
Lidl on julkaissut tiedot vastuullisuustyönsä etenemisestä tilikaudelta 2024. Useissa vastuullisuustavoitteissa maali on jo nurkan takana, kun tavoitevuodeksi on kirjattu 2025. Tavoitteet kuluvan tilikauden loppuun mennessä löytyvät esimerkiksi uusiutuvan polttoaineen käytölle sekä suolan ja sokerin vähentämiselle. Tavoitteita on saavutettu hyvässä vauhdissa, mutta osassa riittää vielä kirittävää loppuvuodelle.
Lidliltä massiivinen kansainvälinen brändikampanja – kertoo miksi Lidlissä asiointi kannattaa22.9.2025 16:12:26 EEST | Tiedote
Lidl on käynnistänyt ensimmäisen kansainvälisen brändikampanjansa 31 maassa sloganilla ”Lidl. Se kannattaa”. Uusi slogan ja kampanja alleviivaavat Lidlin ydinlupausta asiakkaille: jokaisella on oikeus laadukkaaseen, vastuulliseen ja halpaan ruokaan.
Lidlin kansainvälinen yhteistyökumppanuus UEFA Eurooppa-liigan ja UEFA Konferenssiliigan kanssa jatkuu18.9.2025 09:45:05 EEST | Tiedote
Lidl jatkaa virallisena kumppanina kaudella 2025–2026.
Lidl täysjyvän asialla – valikoimaan lisätty kotimaisia täysjyvätuotteita4.9.2025 15:36:04 EEST | Tiedote
Suomi on täysjyvän luvattu maa puhtaan kauran ja rukiin ansiosta, mutta suomalaiset syövät täysjyvää aivan liian vähän. Lidlissä on ryhdytty toimeen tämän korjaamiseksi: yhtiö on asettanut kunnianhimoinen tavoitteen täysjyvän lisäämiseksi. Lidl on hiljattain lisännyt valikoimaansa uusia, kotimaisia täysjyvää sisältäviä tuotteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme