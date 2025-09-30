Koko Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollolle yksi asiointinumero
Varhan alueella asuvilla on jatkossa asioidessaan suun terveydenhuollossa käytössään vain yksi puhelinnumero (p. 02 313 5555), josta palvellaan kaikkia varsinaissuomalaisia.
Puhelinpalvelussa asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arvio ja tarvittaessa annetaan neuvontaa suun terveydenhoidon asioissa.
Suun terveydenhuollon puhelinpalvelu – hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio, ajanvaraus sekä neuvonta:
- p. 02 313 5555
Avoinna:
- maanantai–torstai 8.00–16.00
- perjantai 8.00–15.00
Lisätiedot: Suun terveydenhuollon ajanvaraus | Varha
Suun terveydenhuollossa voi edelleen olla käytössä erilaisia tekstiviestipalveluita. Alueella käytössä olevat palvelumuodot voi nähdä, kun valitsee oman asuinkunnan Asiointikanavat-valikosta.
Lisätiedot: Suun terveydenhuolto | Varha
Suun terveydenhuolto palvelee myös Varha-sovelluksessa
Suun terveydenhuollon chat palvelee ma-pe klo 8–15.30. Chat-viesteihin vastaa suun terveydenhuollon ammattilainen saman arkipäivän aikana. Chatin kautta on mahdollista keskustella yleisesti suun terveyteen liittyvistä asioista ja saada hoidon tarpeen arvioinnin kautta ajanvaraus suun terveydenhoitoon.
Suun terveydenhuollon palvelut Varha-sovelluksessa ovat saaneet erinomaiset asiakasarviot mm. asian nopeasta käsittelystä ja avun saamisesta.
Jos kyseessä on suun alueen särky, oire tai vamma, chat-palvelu ohjaa asiakkaan tekemään Omaolo oirearvion.
Tee Omaolo-oirearvio: Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma
Lisätiedot Varha-sovelluksesta: www.varha.fi/varha-sovellus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marina Merne-GrafströmSuun terveydenhuollon johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 481 1047marina.merne-grafstrom@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
