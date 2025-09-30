Koko Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollolle yksi asiointinumero

Uusi alueellinen koulutus auttaa ammattilaisia tunnistamaan lasten ja nuorten kokema väkivalta 30.9.2025 11:55:17 EEST | Tiedote

Lasten ja nuorten arjessa turvattomuutta aiheuttaa huolestuttavissa määrin kotona koettu lähisuhdeväkivalta. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on kehittänyt alueen kuntien ammattilaisten tueksi koulutuksen, joka helpottaa väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista. Koulutuksen pilotista saatiin ammattilaisilta hyvää palautetta ja osaamista on tarkoitus levittää koko Varhan alueelle.