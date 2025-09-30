Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Koko Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollolle yksi asiointinumero

3.10.2025 14:18:13 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varhan alueella asuvilla on jatkossa asioidessaan suun terveydenhuollossa käytössään vain yksi puhelinnumero (p. 02 313 5555), josta palvellaan kaikkia varsinaissuomalaisia.

Puhelinpalvelussa asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arvio ja tarvittaessa annetaan neuvontaa suun terveydenhoidon asioissa.

Suun terveydenhuollon puhelinpalvelu – hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio, ajanvaraus sekä neuvonta:

  • p. 02 313 5555


Avoinna:

  • maanantai–torstai 8.00–16.00
  • perjantai 8.00–15.00


Lisätiedot: Suun terveydenhuollon ajanvaraus | Varha

Suun terveydenhuollossa voi edelleen olla käytössä erilaisia tekstiviestipalveluita. Alueella käytössä olevat palvelumuodot voi nähdä, kun valitsee oman asuinkunnan Asiointikanavat-valikosta.

Lisätiedot: Suun terveydenhuolto | Varha

Suun terveydenhuolto palvelee myös Varha-sovelluksessa


Suun terveydenhuollon chat palvelee ma-pe klo 8–15.30. Chat-viesteihin vastaa suun terveydenhuollon ammattilainen saman arkipäivän aikana. Chatin kautta on mahdollista keskustella yleisesti suun terveyteen liittyvistä asioista ja saada hoidon tarpeen arvioinnin kautta ajanvaraus suun terveydenhoitoon.

Suun terveydenhuollon palvelut Varha-sovelluksessa ovat saaneet erinomaiset asiakasarviot mm. asian nopeasta käsittelystä ja avun saamisesta.

Jos kyseessä on suun alueen särky, oire tai vamma, chat-palvelu ohjaa asiakkaan tekemään Omaolo oirearvion.

Tee Omaolo-oirearvio: Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma

Lisätiedot Varha-sovelluksesta: www.varha.fi/varha-sovellus

