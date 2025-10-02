Tekova toteuttaa Iisalmeen kolmen käyttäjän liikekiinteistön ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Prisma Propertiesin kanssa

”Olemme erittäin innoissamme Iisalmeen toteutettavasta hankkeesta. Tekova on panostanut omaan hankekehitykseen, ja nyt tulokset saadaan näkyville. Samalla hanke on osoitus Tekovan kyvykkyydestä saada uusia mittavia liikerakennushankkeita liikkeelle epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Kiitämme Prisma Propertiesia luottamuksesta. Yhteistyö kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön kanssa on meille tärkeä strateginen askel”, kertoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

"Prisma on iloinen saadessaan työskennellä Tekovan kanssa uudessa hankkeessa Iisalmessa. Tekova on kokenut hankekehittäjä, joka jakaa sitoutumisemme laatuun, kestävään rakentamiseen ja vuokralaisten käyttökokemukseen. Hanke vahvistaa entisestään läsnäoloamme Suomessa, ja odotamme innolla toisen modernin vähittäismyyntiketjukohteen valmistumista", kommentoi Tom Hagen, Prisma Propertiesin Head of Transactions.

Liikekiinteistölle on myönnetty rakennuslupa, ja rakentaminen käynnistyy loppuvuoden 2025 aikana. Hanke valmistuu vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.

Kiinteistöyhtiöiden kauppojen lopullinen toimeenpano tapahtuu hankkeiden valmistumisen yhteydessä. Vuokralaiset tiedottavat sijoittumisestaan tiloihin oman aikataulunsa mukaisesti.

Hankkeeseen liittyy normaaleja epävarmuustekijöitä.

Hanke on Tekovan omaperusteinen hankekehitysprojekti, josta tiedotettiin 19.9.2025.