Tekova toteuttaa Iisalmeen kolmen käyttäjän liikekiinteistön ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Prisma Propertiesin kanssa
Tekova rakentaa Iisalmeen, Kirkonsalmen Kivikoulunkujalle noin 5 000 m²:n liikekiinteistön yhteistyössä ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Prisma Propertiesin kanssa. Kiinteistöön on solmittu sitovat vuokrasopimukset kolmen kaupallisen toimijan kanssa.
”Olemme erittäin innoissamme Iisalmeen toteutettavasta hankkeesta. Tekova on panostanut omaan hankekehitykseen, ja nyt tulokset saadaan näkyville. Samalla hanke on osoitus Tekovan kyvykkyydestä saada uusia mittavia liikerakennushankkeita liikkeelle epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Kiitämme Prisma Propertiesia luottamuksesta. Yhteistyö kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön kanssa on meille tärkeä strateginen askel”, kertoo Tekova Oyj:n liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.
"Prisma on iloinen saadessaan työskennellä Tekovan kanssa uudessa hankkeessa Iisalmessa. Tekova on kokenut hankekehittäjä, joka jakaa sitoutumisemme laatuun, kestävään rakentamiseen ja vuokralaisten käyttökokemukseen. Hanke vahvistaa entisestään läsnäoloamme Suomessa, ja odotamme innolla toisen modernin vähittäismyyntiketjukohteen valmistumista", kommentoi Tom Hagen, Prisma Propertiesin Head of Transactions.
Liikekiinteistölle on myönnetty rakennuslupa, ja rakentaminen käynnistyy loppuvuoden 2025 aikana. Hanke valmistuu vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.
Kiinteistöyhtiöiden kauppojen lopullinen toimeenpano tapahtuu hankkeiden valmistumisen yhteydessä. Vuokralaiset tiedottavat sijoittumisestaan tiloihin oman aikataulunsa mukaisesti.
Hankkeeseen liittyy normaaleja epävarmuustekijöitä.
Hanke on Tekovan omaperusteinen hankekehitysprojekti, josta tiedotettiin 19.9.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko HeikkilätoimitusjohtajaTekova OyjPuh:040 074 2994jaakko.heikkila@tekova.fi
Jussi LahtinenLiiketoimintajohtajaTekova OyjPuh:050 340 3466jussi.lahtinen@tekova.fi
Linkit
Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
