Timo Furuholm: Suomalaisen ammattiurheilun keskeytymistä ei voi hyväksyä – hallituksen on toimittava kiireellisesti

Kirjallinen kysymys urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta

Eduskunnan puhemiehelle

Urheilijat eivät ole sosiaaliturvan osalta yhdenvertaisessa asemassa muiden työntekijäryhmien kanssa. Urheilijalain mukainen tapaturma- ja eläketurva järjestetään vakuutuksella, joita tällä hetkellä myöntävät vain Pohjola Vakuutus Oy ja IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Toisin kuin yleiseen tapaturmavakuutukseen urheilijavakuutukseen ei sisälly esimerkiksi tapaturman vuoksi maksettavaa päivärahaosuutta.

Pohjola Vakuutus Oy on lopettamassa ammattiurheilijoiden lakisääteisen vakuuttamisen vuoden 2026 alusta, mikä uhkaa keskeyttää laajan osan ammattiurheilusta Suomessa. Pohjolan urheilijaturvavakuutus on ollut käytössä Veikkausliigan, Ykkösliigan, Mestiksen, Korisliigan ja Superpesiksen ammattiurheilijoilla. Pohjolan vakuuttamia urheilijoita on ollut noin 1 200.

Lain mukaan vakuutusyhtiön on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31. joulukuuta, mikäli se aikoo lopettaa vakuutuksen tarjoamisen kokonaan seuraavan vuoden lopussa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esimerkiksi Veikkausliiga sai tiedon Pohjolan päätöksestä vasta huhtikuussa. Koska STM ei ole tiedottanut seuroja päätöksestä ajoissa, vaihtoehtoisien ratkaisujen selvittämiseen ei ole ollut riittävästi aikaa.

Ongelman ratkaiseminen edellyttää todennäköisesti myös lainsäädäntömuutoksia, joiden valmistelulla on kuitenkin huomattava kiire. Tilanne, jossa yksittäisen vakuutusyhtiön päätös voi vaarantaa koko suomalaisen ammattiurheilun, on kestämätön. Siksi sosiaali- ja terveysministeriön tulisi priorisoida ratkaisun löytämistä ja tuoda mahdolliset lainsäädäntöesitykset kiireellisesti eduskunnan käsittelyyn.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo varmistaa, ettei urheilijoilta puuttuva tapaturma- ja eläketurva johda suomalaisen ammattiurheilun laajamittaiseen keskeytymiseen?

Helsingissä 3.10.2025

Timo Furuholm [Vasemmistoliitto]