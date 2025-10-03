SDP:n Viitala: Kanneoikeus on keskeinen keino työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumisessa

-Työperäisellä hyväksikäytöllä haetaan taloudellista hyötyä ja kilpailuetua työntekijöiden selkänahasta. Tällä hetkellä hyväksikäyttö on liian kannattavaa, sillä kiinnijäämisriski on matala ja sanktiot pieniä. Rehelliset yrittäjät kärsivät, kun rikollisesti toimivia tahoja ei saada kiinni ja vastuuseen teoistaan, SDP:n kansanedustaja Juha Viitala aloittaa.

SDP nosti kanneoikeuden tärkeyttä esiin myös eilisellä eduskunnan kyselytunnilla. Kanneoikeudella tarkoitetaan sitä, että ammattiliitto voi nostaa oikeudessa kanteen työntekijän puolesta esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä ei itse uskalla tai pysty viemään omaa asiaansa eteenpäin.

-Valtiovarainministeri Purra ei kyselytunnilla suostunut ottamaan mitään kantaa kanneoikeuteen, vaikka puoluekollega, ministeri Meri kertoi sitä kannattavansa. Myös hänen oma puolueensa on ollut kanneoikeuden puolella aiemmin. Syy selvisi tänään - perussuomalaisten vaatimus tiukemmasta puuttumisesta työperäiseen hyväksikäyttöön ja kanneoikeuden edistämisestä ei saanut tuulta alleen hallituspuolueiden välillä, Viitala toteaa.

-Hallituksen työelämäpolitiikka on tähän asti perustunut työntekijöiden oikeuksia ajavien ammattiliittojen höykyttämiseen ja työntekijöiden aseman heikentämiseen. On hieman kummallista, että perussuomalaiset eivät ole onnistuneet edistämään edes yhtä toimenpidettä, joka vahvistaisi työntekijöiden oikeuksia – ei edes silloin, kun kyse on rikollisesta toiminnasta. Kanneoikeus on jäänyt vain puheen tasolle, mutta pelkissä puheissa se ei ikävä kyllä auta yhtään hyväksikäytön uhria, päättää Viitala.