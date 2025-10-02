Mahdollinen norovirusepidemia Munkkiniemen yhteiskoulussa

Vielä ei ole varmuutta taudinaiheuttajasta. Ympäristöpalvelut on tehnyt kouluravintolaan tarkastuksen ja tarkastuksella ei todettu huomautettavaa. Keittiössä, kouluravintolassa ja koulun muissa tiloissa on tehty tehosiivous. Tiloista on otettu 3.10.2025 pintanäytteitä, joiden avulla selvitetään, että puhdistustoimet ovat olleet riittävät. Pintapuhtausnäytteiden tulokset valmistuvat ensi viikolla.

Munkkiniemen yhteiskoulun kouluravintolassa 29.9.–2.10. välisenä aikana ruokailleille henkilöille lähetetään sähköinen kysely epidemian selvittämiseksi.

Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta selvittää sairastuneiden määrän, heidän oireensa ja ohjaa osan sairastuneista näytteisiin epidemian aiheuttajan todentamiseksi sekä antaa ohjeita tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Norovirus on Suomessa yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja

Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Norovirus voi tarttua herkästi myös saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä. Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia.

Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit. Oireet alkavat usein hyvin äkillisesti ja kestävät yleensä noin 12–72 tuntia.

Ehkäise viruksen leviäminen

Pese kädet huolellisesti, erityisesti WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa.

Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta.

Pese hyvin kasvikset ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä.

Kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan.

Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulee olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.

Ruokamyrkytysepidemiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun laboratoriotulokset valmistuvat.