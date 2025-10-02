Mahdollinen norovirusepidemia Munkkiniemen yhteiskoulussa
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvittää Munkkiniemen yhteiskoulussa todettuja sairastumisia. Valvontaviranomainen selvittää, liittyvätkö sairastumiset mahdollisesti ruokailuun kouluravintolassa. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 100.
Vielä ei ole varmuutta taudinaiheuttajasta. Ympäristöpalvelut on tehnyt kouluravintolaan tarkastuksen ja tarkastuksella ei todettu huomautettavaa. Keittiössä, kouluravintolassa ja koulun muissa tiloissa on tehty tehosiivous. Tiloista on otettu 3.10.2025 pintanäytteitä, joiden avulla selvitetään, että puhdistustoimet ovat olleet riittävät. Pintapuhtausnäytteiden tulokset valmistuvat ensi viikolla.
Munkkiniemen yhteiskoulun kouluravintolassa 29.9.–2.10. välisenä aikana ruokailleille henkilöille lähetetään sähköinen kysely epidemian selvittämiseksi.
Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta selvittää sairastuneiden määrän, heidän oireensa ja ohjaa osan sairastuneista näytteisiin epidemian aiheuttajan todentamiseksi sekä antaa ohjeita tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
Norovirus on Suomessa yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja
Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Norovirus voi tarttua herkästi myös saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä. Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia.
Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit. Oireet alkavat usein hyvin äkillisesti ja kestävät yleensä noin 12–72 tuntia.
Ehkäise viruksen leviäminen
Pese kädet huolellisesti, erityisesti WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa.
Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta.
Pese hyvin kasvikset ja vältä kypsentämättömien simpukoiden ja ostereiden syömistä.
Kuumenna ulkomaiset pakastemarjat kauttaaltaan, esimerkiksi keittämällä marjoja 2 minuutin ajan.
Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulee olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.
Ruokamyrkytysepidemiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun laboratoriotulokset valmistuvat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elintarvikevalvonta:
Riikka Åberg
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
p. 09 310 32010
riikka.aberg@hel.fi
Sairastuneiden oireet:
Sanna Isosomppi
Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri
Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta
p. 09 310 51217
sanna.isosomppi@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
