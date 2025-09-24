Akava ry

Akavalle uusi organisaatio

3.10.2025 14:00:22 EEST | Akava ry | Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestö Akava uudistaa organisaatiotaan ja toimintaansa uuden strategiansa pohjalta. Jatkossa toiminta on jaettu neljään kokonaisuuteen: kasvu ja työllisyys, työelämä ja työmarkkinat, viestintä ja tiedontuotanto (Akava Works) sekä kehittäminen, hallinto ja talous.

– Uuden organisaatiomme avulla voimme toteuttaa paremmin strategiamme vaatimuksia. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka pohjautuu korkeaan osaamiseen ja kannattavaan työhön. Se rakentaa korkeaa työllisyyttä sekä vastuullista ja vahvaa talouskasvua, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Osana toiminnan uudistamista kävimme henkilöstöedustajien kanssa muutosneuvottelut, joissa käsiteltiin työtehtävien muutoksia ja lakkaamisia sekä näiden vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Muutosneuvottelut johtivat neljän henkilön työsuhteen irtisanomiseen sekä useiden työntekijöiden toimenkuvien muutoksiin, Löfgren kertoo.

– Kohdennamme uudistuksessa resurssejamme vaikuttamiseen strategiamme painopistealueilla. Ajankohtaisessa vaikuttamistyössämme keskitymme kuluvan hallituskauden loppupuolen asioihin sekä edunvalvontatavoitteidemme valmisteluun tuleviin eduskuntavaaleihin, Löfgren toteaa.  

Yhteyshenkilöt

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.

akava.fi 

