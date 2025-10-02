Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.10.2025: istuntokatsaus

3.10.2025 14:51:59 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 6.–9. lokakuuta mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista ja EU:n tuesta rauhanprosessille Gazassa. Lisäksi parlamentti äänestää kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan sekä EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.

EU:n ilmatilan loukkaukset ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat 

Keskiviikkona mepit sekä neuvoston ja komission edustajat keskustelevat Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista.

EU:n tuki rauhanprosessille Gazassa 

Presidentti Trumpin esiteltyä Gazan rauhansuunnitelman parlamentti keskustelee neuvoston ja komission kanssa EU:n tuesta rauhanprosessille ja kahden valtion ratkaisulle.

Kaksi äänestystä Euroopan komission luottamuksesta 

Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää torstaina kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan.

Maatalouspolitiikka: yksinkertaisempia sääntöjä ja viljelijöiden vahvempi asema 

Keskiviikkona mepit äänestävät EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen puhuu mepeille 

Keskiviikkona keskipäivällä parlamentille puhuu Jens-Frederik Nielsen, Grönlannin itsehallintoalueen pääministeri.

Muita aiheita 

Myös asialistalla

