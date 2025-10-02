Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.10.2025: istuntokatsaus

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 6.–9. lokakuuta mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista ja EU:n tuesta rauhanprosessille Gazassa. Lisäksi parlamentti äänestää kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan sekä EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.