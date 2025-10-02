Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.10.2025: istuntokatsaus
Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 6.–9. lokakuuta mepit keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista ja EU:n tuesta rauhanprosessille Gazassa. Lisäksi parlamentti äänestää kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan sekä EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.
EU:n ilmatilan loukkaukset ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat
Keskiviikkona mepit sekä neuvoston ja komission edustajat keskustelevat Venäjän tekemistä EU:n ilmatilan loukkauksista.
EU:n tuki rauhanprosessille Gazassa
Presidentti Trumpin esiteltyä Gazan rauhansuunnitelman parlamentti keskustelee neuvoston ja komission kanssa EU:n tuesta rauhanprosessille ja kahden valtion ratkaisulle.
Kaksi äänestystä Euroopan komission luottamuksesta
Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää torstaina kahdesta epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan.
Maatalouspolitiikka: yksinkertaisempia sääntöjä ja viljelijöiden vahvempi asema
Keskiviikkona mepit äänestävät EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja viljelijöiden aseman vahvistamisesta ruokaketjussa.
Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen puhuu mepeille
Keskiviikkona keskipäivällä parlamentille puhuu Jens-Frederik Nielsen, Grönlannin itsehallintoalueen pääministeri.
Myös asialistalla
Lisätietoa
