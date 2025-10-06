Koulupaikan osoittaminen edellyttää hallintopäätöstä asuinkunnalta

Aluehallintovirasto totesi, että jos kunta katsoo, ettei se voi järjestää alueellaan asuvan lapsen tarvitsemaa opetusta omissa kouluissaan, se voi hankkia opetuksen muulta opetuksen järjestäjältä. Jos opetus järjestetään toisen opetuksen järjestäjän koulussa, kunta osoittaa tämän koulun lapsen kouluksi. Kunta ei voi osoittaa toisen opetuksen järjestäjän koulua oman alueensa lapsen koulupaikaksi ilman sopimusta kyseisen opetuksen järjestäjän kanssa.

Aluehallintovirasto katsoi, että koska Valteri-kouluihin oppilaat valitaan vain kunnan hakemuksen perusteella, kyse ei ole toissijaisesta koulupaikasta, johon oppilas voi vapaaehtoisesti hakeutua. Näin ollen Valteri-koulun ja kunnan tulee ensin sopia opetuksen järjestämisestä. Tämän jälkeen päätöksen lapsen koulupaikan osoittamisesta tekee kunnan toimivaltainen viranhaltija. Tämä tarkoittaa, että Valteri-koulun rehtori ei ollut toimivaltainen tekemään päätöstä koulupaikan osoittamisesta oppilaalle. Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan toimivalta on yksiselitteisesti lapsen asuinkunnalla. Aluehallintovirasto totesi, että tämä koskee myös tilanteita, joissa lapsen asuinkunta ja toinen kunta tai yksityinen opetuksen järjestäjä tekevät keskenään sopimuksen oppilaan opetuksen järjestämisestä muussa kuin asuinkunnan omassa koulussa.

Aluehallintovirastossa valvomme asiakkaan laillisten oikeuksien toteutumista esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön parissa.