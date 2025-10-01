Vihreät - De Gröna

Inka Hopsu: Venäjästä irtauduttava kaikin keinoin – Vihreät kirittää EU:ta

3.10.2025 15:20:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Suuri valiokunta linjasi tänään yksimielisesti, että Suomi kirittää Euroopan Unionia nopeammassa irtautumisessa venäläisestä tuontikaasusta.

Vihreiden kansanedustaja, suuren valiokunnan varajäsen Inka Hopsu näkee päätöksen olevan tärkeä askel kohti omavaraisempaa energiatuotantoa koko EU:ssa.

– On selvää, että unionin täytyy pyrkiä irtautumaan Venäjästä kaikin keinoin tilanteessa, jossa maa käy Ukrainassa laitonta hyökkäyssotaa eikä näytä haluavan rauhanpöytiin ja kohdistaa hyökkäystään yhä enemmän myös siviileihin, Hopsu linjaa.

– Siksi esitin tänään suurelle valiokunnalle, että Suomi tukee hallituksen alkuperäisen ehdotuksen sisältämää aikataulua nopeampaa irtautumisesta venäläisestä tuontikaasusta. Olen tyytyväinen, että valiokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Se kertoo siitä, että tämä on yhteinen tavoite ja tahtotila, Hopsu lisää.

Suuren valiokunnan päätös antaa hallituksen ministereille mandaatin neuvotella asian puolesta EU-tasolla. 

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on eturivissä mukana kirittämässä koko EU:ta luopumaan Venäjän fossiilisista polttoaineista. Se on asia, josta Suomi ja Vihreät voivat olla ylpeitä, Hopsu iloitsee.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreät jättää keskustelualoitteen nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta – vetoavat puhemies Halla-ahoon24.9.2025 16:11:03 EEST | Tiedote

Sosiaalisessa mediassa leviää naisvihamielisiä ja äärioikeistolaisia sisältöjä kasvavalla vauhdilla, yhä laajemmalle yleisölle. Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä, Vihreät toteaa kansanedustaja Fatim Diarran jättämässä aloitteessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye