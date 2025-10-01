Inka Hopsu: Venäjästä irtauduttava kaikin keinoin – Vihreät kirittää EU:ta

Vihreät jättää keskustelualoitteen nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta – vetoavat puhemies Halla-ahoon 24.9.2025 16:11:03 EEST | Tiedote

Sosiaalisessa mediassa leviää naisvihamielisiä ja äärioikeistolaisia sisältöjä kasvavalla vauhdilla, yhä laajemmalle yleisölle. Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä, Vihreät toteaa kansanedustaja Fatim Diarran jättämässä aloitteessa.