Inka Hopsu: Venäjästä irtauduttava kaikin keinoin – Vihreät kirittää EU:ta
Suuri valiokunta linjasi tänään yksimielisesti, että Suomi kirittää Euroopan Unionia nopeammassa irtautumisessa venäläisestä tuontikaasusta.
Vihreiden kansanedustaja, suuren valiokunnan varajäsen Inka Hopsu näkee päätöksen olevan tärkeä askel kohti omavaraisempaa energiatuotantoa koko EU:ssa.
– On selvää, että unionin täytyy pyrkiä irtautumaan Venäjästä kaikin keinoin tilanteessa, jossa maa käy Ukrainassa laitonta hyökkäyssotaa eikä näytä haluavan rauhanpöytiin ja kohdistaa hyökkäystään yhä enemmän myös siviileihin, Hopsu linjaa.
– Siksi esitin tänään suurelle valiokunnalle, että Suomi tukee hallituksen alkuperäisen ehdotuksen sisältämää aikataulua nopeampaa irtautumisesta venäläisestä tuontikaasusta. Olen tyytyväinen, että valiokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Se kertoo siitä, että tämä on yhteinen tavoite ja tahtotila, Hopsu lisää.
Suuren valiokunnan päätös antaa hallituksen ministereille mandaatin neuvotella asian puolesta EU-tasolla.
– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on eturivissä mukana kirittämässä koko EU:ta luopumaan Venäjän fossiilisista polttoaineista. Se on asia, josta Suomi ja Vihreät voivat olla ylpeitä, Hopsu iloitsee.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Pitko: “Aluepolitiikassa on kyse yhteiskuntamme arvoista”1.10.2025 14:23:33 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko totesi aluepoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että aluepolitiikkaa haastavat tällä hetkellä niin Euroopassa käytävä sota, rajaseutujen muutos, ilmastokriisi sekä kaupungistuminen.
Sofia Virta: Pääministeri Orpo, avatkaa hallituksenne silmät ja johtakaa Suomi historian oikealle puolelle30.9.2025 14:05:34 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi Palestiinan tunnustamista käsitelleessä välikysymyspuheenvuorossaan hallituksen toimimattomuuden olevan anteeksiantamatonta.
Vihreiden Inka Hopsu vaatii lisätoimia lukutaidon kehittämiseen: Painettuun oppimateriaaliin tarvitaan merkittävää lisäpanostusta26.9.2025 15:43:38 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu uskoo, että painetut kirjat kouluissa ovat tärkeä työkalu suomalaisen lukutaidon negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Hopsun mukaan Ruotsin mallia vastaava tuki kunnille ja kouluille painettujen oppimateriaalien hankintaan olisi tarpeellinen.
Ex-ilmastoministeri Mikkonen: Luvut eivät valehtele – Hallituksen esitettävä uskottava ilmastomalli välittömästi25.9.2025 13:04:57 EEST | Tiedote
Tutkimuslaitosten tuoreen arvion mukaan Suomesta on Orpon hallituksen ilmastotoimilla tulossa hiilineutraali vasta vuoden 2050 jälkeen – yli 15 vuotta hallituksen oman tavoitteen jälkeen.
Vihreät jättää keskustelualoitteen nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta – vetoavat puhemies Halla-ahoon24.9.2025 16:11:03 EEST | Tiedote
Sosiaalisessa mediassa leviää naisvihamielisiä ja äärioikeistolaisia sisältöjä kasvavalla vauhdilla, yhä laajemmalle yleisölle. Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä, Vihreät toteaa kansanedustaja Fatim Diarran jättämässä aloitteessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme