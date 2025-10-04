SDP:n Suhonen: Hallitus sulkee silmänsä työperäiseltä hyväksikäytöltä, missä teot, ministerit Meri ja Marttinen?

– Jokaisen työntekijän on voitava luottaa siihen, että sovitusta palkasta pidetään kiinni ja työehdot toteutuvat. Nyt näemme päinvastaista: alipalkkausta, laittomia työsuhteita ja pitkiä työpäiviä. Tämä ei ole yksittäistapaus, vaan jäävuoren huippu suomalaisessa työelämässä, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan hallitus on ollut täysin passiivinen, vaikka välineitä tilanteen korjaamiseen olisi. Yksi näistä olisi ammattiliittojen kanneoikeus, jonka avulla liitot voisivat viedä oikeuteen työntekijöiden puolesta ilmiselvät riistotapaukset.

– Olen itse tehnyt asiasta lakialoitteen. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan aikanaan olleet valmiita tukemaan sitä, vaan olivat mukana kaatamassa esitystäni lakivaliokunnassa. Nyt samat perussuomalaiset sanovat kannattavansa kanneoikeutta. Miten tähän voi enää luottaa? Suhonen kysyy.

Erityisen räikeäksi tilanteen tekee perussuomalaisten ennen vaaleja antama lupaus. Ammattiliittojen Vaalistaja-kyselyssä puolue totesi yksiselitteisesti, että ”ammattiliittojen ja osastojen kanneoikeus on ainoa tie, jolla estetään ulkolaisen halpatyövoiman käyttö yrityksissä”. Nyt hallituksessa takki on kääntynyt jälleen, ja oikeusministeri Leena Meri puhuu kyllä kauniisti, mutta konkreettiset teot työntekijöiden oikeuksien eteen puuttuvat.

– Oikeusministerillä on avaimet kädessä. Ministeri Meri, aiotteko todella viedä kanneoikeutta eteenpäin vai jäävätkö puheenne jälleen vain sananhelinäksi? Työperäinen hyväksikäyttö ei lopu selvityksillä ja puheilla, vaan se loppuu, kun hallitus uskaltaa säätää tarvittavat lait, Suhonen linjaa.

Suhonen huomauttaa, että kyse ei ole vain ulkomaisista työntekijöistä, vaan suomalaisen työelämän perusperiaatteesta: rehellisestä työstä on saatava rehellinen palkka.

– Kun hyväksikäyttö sallitaan, häviää työntekijän lisäksi myös rehellinen yrittäjä ja koko suomalainen talous. Hallituksen tehtävä olisi suojella rehellisesti toimivia yrityksiä ja työntekijöitä, mutta nyt se seisoo tumput suorina, Suhonen päättää.