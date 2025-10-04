SDP:n Suhonen: Hallitus sulkee silmänsä työperäiseltä hyväksikäytöltä, missä teot, ministerit Meri ja Marttinen?
Suomessa työperäinen hyväksikäyttö pahenee, ja viimeisimmät uutiset Turun telakalta paljastavat karulla tavalla, kuinka työntekijöitä voidaan riistää jopa 14 tunnin työpäivillä ja alipalkalla. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitusta ja erityisesti työministeri Matias Marttista ja oikeusministeri Leena Merta toimimaan konkreettisesti hyväksikäytön kitkemiseksi.
– Jokaisen työntekijän on voitava luottaa siihen, että sovitusta palkasta pidetään kiinni ja työehdot toteutuvat. Nyt näemme päinvastaista: alipalkkausta, laittomia työsuhteita ja pitkiä työpäiviä. Tämä ei ole yksittäistapaus, vaan jäävuoren huippu suomalaisessa työelämässä, Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan hallitus on ollut täysin passiivinen, vaikka välineitä tilanteen korjaamiseen olisi. Yksi näistä olisi ammattiliittojen kanneoikeus, jonka avulla liitot voisivat viedä oikeuteen työntekijöiden puolesta ilmiselvät riistotapaukset.
– Olen itse tehnyt asiasta lakialoitteen. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan aikanaan olleet valmiita tukemaan sitä, vaan olivat mukana kaatamassa esitystäni lakivaliokunnassa. Nyt samat perussuomalaiset sanovat kannattavansa kanneoikeutta. Miten tähän voi enää luottaa? Suhonen kysyy.
Erityisen räikeäksi tilanteen tekee perussuomalaisten ennen vaaleja antama lupaus. Ammattiliittojen Vaalistaja-kyselyssä puolue totesi yksiselitteisesti, että ”ammattiliittojen ja osastojen kanneoikeus on ainoa tie, jolla estetään ulkolaisen halpatyövoiman käyttö yrityksissä”. Nyt hallituksessa takki on kääntynyt jälleen, ja oikeusministeri Leena Meri puhuu kyllä kauniisti, mutta konkreettiset teot työntekijöiden oikeuksien eteen puuttuvat.
– Oikeusministerillä on avaimet kädessä. Ministeri Meri, aiotteko todella viedä kanneoikeutta eteenpäin vai jäävätkö puheenne jälleen vain sananhelinäksi? Työperäinen hyväksikäyttö ei lopu selvityksillä ja puheilla, vaan se loppuu, kun hallitus uskaltaa säätää tarvittavat lait, Suhonen linjaa.
Suhonen huomauttaa, että kyse ei ole vain ulkomaisista työntekijöistä, vaan suomalaisen työelämän perusperiaatteesta: rehellisestä työstä on saatava rehellinen palkka.
– Kun hyväksikäyttö sallitaan, häviää työntekijän lisäksi myös rehellinen yrittäjä ja koko suomalainen talous. Hallituksen tehtävä olisi suojella rehellisesti toimivia yrityksiä ja työntekijöitä, mutta nyt se seisoo tumput suorina, Suhonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus pettää taistelussa harmaata taloutta vastaan4.10.2025 15:14:55 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on järkyttynyt tiedoista, joiden mukaan järjestäytynyt rikollisuus rehottaa Turun telakalla. Hänen mukaansa hallituksen passiivisuus murentaa mahdollisuuksia rakentaa työmarkkinoita, joilla ketään ei hyväksikäytetä ja joissa pelisääntöjä noudatetaan.
Eduskunnan hoitotyön verkosto: Hoitotyön kansainvälistyminen vaatii eettisiä pelisääntöjä, läpinäkyvyyttä ja sääntelyä4.10.2025 13:56:16 EEST | Tiedote
Eduskunnan hoitotyön verkosto käsitteli kokouksessaan 1.10.2025 hoitotyön kansainvälistymistä. Kokouksessa kuultiin useita asiantuntija-alustuksia, joissa tarkasteltiin kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sekä ulkomaalaistaustaisten hoitotyöntekijöiden kokemuksia.
SDP:n Ojala-Niemelä: Kittilän kaivoksen muutosneuvottelut Orpon hallituksen politiikan seurausta4.10.2025 09:14:47 EEST | Tiedote
Kittilässä toimiva kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland on torstaina käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Kittilän kaivoksen henkilöstöä. Tieto tulee pian sen jälkeen, kun Orpon hallitus ilmoitti kiristävänsä kaivosmineraalien verotusta.Veronkorotuksen lisäksi kuntien osuus kaivosmineraaliveron tuotosta pienenee.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan helpottivat työntekijöiden riistämistä Turun telakalla4.10.2025 08:31:00 EEST | Tiedote
Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan ovat helpottaneet työntekijöiden riistoa Turun telakalla. Aikooko työministeri Marttinen vahvistaa harmaan talouden torjunnan rahoitusta, vai tyytyykö hän seuraamaan Turun telakan kaltaisia rikoksia vierestä, kysyy SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
SDP:n Aki Lindén: Orpon-Purran hallitus on ollut työntekijöitä edustavien järjestöjen kimpussa monella tavoin, joten työmarkkinarikollisuus ei ole täysi yllätys3.10.2025 16:38:34 EEST | Tiedote
Turun telakalla ilmenneet rikkeet alihankkijoiden työntekijöiden työoloissa ja palkkauksessa ovat vain nykyisten työmarkkinoiden jäävuoren huippu, toteaa turkulainen kansanedustaja Aki Lindén, joka toimii mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston puheenjohtajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme