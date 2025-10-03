Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kutsu medialle: Tervetuloa kuulemaan kaupunkiraideliikenteen ratkaisusta tänään 6.10. klo 16

6.10.2025 08:00:14 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Kutsu

Kaupunkiliikenne Oy tiedottaa tänään iltapäivällä merkittävästä kaupunkiraideliikenteen tulevasta ratkaisusta. Aihetta avataan tarkemmin vasta tilaisuuden yhteydessä.

Tilaisuus järjestetään Kaupunkiliikenteen Vallilan varikolla osoitteessa Hämeentie 86 tänään 6.10. klo 16.

Paikalla haastateltavina ovat Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen ja omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Ilmoittautumiset:
Elina Norrena
Kaupunkiliikenne Oy, viestintäpäällikkö
elina.norrena@kaupunkiliikenne.fi

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa.

