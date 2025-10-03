Kutsu medialle: Tervetuloa kuulemaan kaupunkiraideliikenteen ratkaisusta tänään 6.10. klo 16
Kaupunkiliikenne Oy tiedottaa tänään iltapäivällä merkittävästä kaupunkiraideliikenteen tulevasta ratkaisusta. Aihetta avataan tarkemmin vasta tilaisuuden yhteydessä.
Tilaisuus järjestetään Kaupunkiliikenteen Vallilan varikolla osoitteessa Hämeentie 86 tänään 6.10. klo 16.
Paikalla haastateltavina ovat Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen ja omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.
Ilmoittautumiset:
Elina Norrena
Kaupunkiliikenne Oy, viestintäpäällikkö
elina.norrena@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Junatien metrosillan projektinjohtourakan toteuttajaksi valittiin Kreate Oy3.10.2025 14:01:53 EEST | Tiedote
Junatien metrosillan uusimisen projektinjohtourakan toteuttajaksi on valittu Kreate Oy. Asiasta päätti Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta 3.10.2025. Junatien metrosilta Kalasataman ja Sörnäisten välillä uusitaan vuosina 2026–2027.
Tutut kaupunkipyörät jatkavat Helsingissä ja Espoossa vielä seuraavalla kaudella3.10.2025 09:18:51 EEST | Tiedote
Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto siirtyy, ja nykyistä kaupunkipyöräpalvelua jatketaan Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella, mikä takaa sujuvan kokemuksen asiakkaille ilman katkoksia. Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa.
Koskelan varikkohankkeella muurattiin peruskivi omintakeisesti muuraamatta mitään – jälkipolville teetettiin muistoksi laatta, joka löytyy seuraavat 100 vuotta tulevan varikon ulkoseinältä1.10.2025 16:18:58 EEST | Tiedote
Koskelan raitiovaunuvarikon työmaalla juhlistettiin rakentamisvaiheen alkamista 1.10. peruskiven muuraustapahtumalla.
Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin liukuportaat uusitaan loppuvuoden aikana1.10.2025 10:56:29 EEST | Tiedote
Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin liukuportaat Kaivokadun ja asema-aukion välissä uusitaan loppuvuoden 2025 aikana. Nykyiset liukuportaat ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja ne on jo poistettu käytöstä turvallisuussyistä suojaseinien avulla.
Kontulan metroaseman peruskorjaus valmistuu23.9.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Kontulan metroaseman peruskorjaus valmistuu ja aseman itäinen pääsisäänkäynti avataan jälleen matkustajien käyttöön 1.10. Samalla aseman lippuhallissa toimivat liikkeet Herkkukioski ja R-kioski avaavat ovensa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme