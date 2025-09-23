Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 7.10. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennetyn tarveselvityksen käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa suun terveydenhuollon uuden palvelusetelin käyttöönottoa.