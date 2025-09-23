Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 7.10. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennetyn tarveselvityksen käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa suun terveydenhuollon uuden palvelusetelin käyttöönottoa.
Malmin uusi sairaala, perhekeskus sekä terveys- ja hyvinvointikeskus toistensa välittömään läheisyyteen
Lautakunnalle esitetään Malmin uuden sairaalan, Malmin perhekeskuksen sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen päivitetty tarveselvitys. Uusien selvitysten pohjalta esitetään, että nämä palvelut sijoitettaisiin toistensa välittömään läheisyyteen Malmin sairaala-alueelle eikä erillisiin paikkoihin kuten aikaisemmin esitettiin.
Uusi sijainti tarjoaa alueen asukkaille erittäin kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut samasta paikasta laajoine tukipalveluineen, esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lisäksi henkilöstön olisi mahdollista hyödyntää yhteisiä ravintola-, logistiikka-, kokous-, neuvottelu- ryhmä- ja terapiatiloja.
Uusi sairaala, perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuisivat tämän hetken arvioiden mukaan 2030-luvun puolivälissä.
Lautakunta jätti tarveselvityksen 23.9. kokouksessa pöydälle.
Lisätietoa tilapalvelupäällikkö Päivi Wallenius, p. 09 310 34578, paivi.wallenius@hel.fi
Helsinki parantaa suun terveydenhuollon palveluihin pääsyä
Lautakunnalle esitetään, että Helsinki parantaisi suun terveydenhuollon palveluihin pääsyä ottamalla käyttöön uuden puolikiireellisen hoidon palvelusetelin vuoden 2026 alussa.
Uusi palveluseteli korvaisi nykyisen käytössä olevan niin sanotun lohkeamapalvelusetelin. Uusi palveluseteli vastaisi huomattavasti paremmin helsinkiläisten puolikiireellisen hoidon tarpeisiin. Puolikiireellistä hoitoa tarjottaisiin edelleen myös omana toimintana ja ostopalveluna.
Puolikiireellisellä hoidolla tarkoitetaan sellaista asiakkaan vaivaa tai arvioitua hoidon tarvetta, johon asiakkaan tulee saada hammaslääkärin hoitoa muutamien päivien tai viikkojen sisällä. Tämän hetken arvion mukaan uudella palvelusetelillä voitaisiin tarjota hoitoa noin 500 helsinkiläiselle viikossa.
Uuden setelin käyttöönotto ei lisäisi kustannuksia, sillä nykyisestä suppeampaan hoidon tarpeeseen vastaavasta lohkeamapalvelusetelistä luovuttaisiin. Asiakas maksaisi uudella palvelusetelillä saamastaan hoidosta samansuuruisen omavastuuosuuden kuin mitä hän maksaisi vastaavasta kaupungin tarjoamasta hoidosta.
Helsingin suun terveydenhuolto järjestää palveluja monituottajamallilla ja hakee helsinkiläisten tarpeiden mukaisesti mahdollisimman toimivia tapoja tarjota palveluja.
Lisätietoa johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste, p. 09 310 25590, sebastian.kaste@hel.fi
