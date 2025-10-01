Kokoomuksen Partanen: SDP hakee helppoja ratkaisuja – hallitus tekee todellista työtä työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen torjuu SDP:n vaatimukset alipalkkauksen kriminalisoinnista ja ay-liikkeen kanneoikeudesta. Hänen mukaansa kyse on näennäistoimista, jotka eivät aidosti ratkaisisi ongelmaa.