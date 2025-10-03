Tulipalosta kärsinyt Keravan Prismakeskus avataan sunnuntaina 5.10. klo 08:00

"Palo ei päässyt leviämään parkkihallista liikerakennukseen, mutta siitä on aiheutunut jonkin verran savu- ja nokihaittoja. Näitä vahinkoja siivotaan parhaillaan ja nyt näyttää siltä, että pääsemme avaamaan Prismakeskuksen asiakkaillemme jälleen sunnuntaina klo 8:00 alkaen", kertoo HOK-Elannon toimialajohtaja Lassi Juntunen.

HOK-Elannon omistamassa Keravan Prismakeskuksessa on Prisman lisäksi Pizza & Buffa ja Presso, Emotion, Asiakasomistajapalvelu sekä muita toimijoita, kuten Alko.

Keravan Prismakeskus suljettiin torstain ja perjantain välisenä yönä parkkihallissa sattuneen tulipalon takia. Tulipalo sai alkunsa parkkihallissa latauksessa olleen sähköauton sytyttyä palamaan. Tulipalo saatiin nopeasti hallintaan, eikä palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymissyytä tutkivat viranomaiset.