Lokakuussa Kulttuurikulmassa Sinikka Murron grafiikkaa ja akvarelleja 6.10. – 31.10.
Sinikka Murto: Akvarelleja ja grafiikkaa vuosien varrelta
Maanantaina 6.10. avautuu Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) Sinikka Murron taidenäyttely. Esillä on 3–4 akvarellityötä sekä useita pienempiä grafiikkatöitä.
Vesivärin herkkäotteinen taitaja
Sinikka Murto kertoo, että hänen teoksilleen on luonteenomaista ilmavuus, kuulaus, keveys ja puhtaus. Ne eivät ole koskaan pelkkiä kuvia, vaan vaistonvaraisesti syntyneitä, lähinnä tunteen ja kulloisenkin mielialan aikaansaamia sielunmaisemia, joihin on vangittu tiivistynyt, eteerinen ja hetkellinen tai viipyvä tunnelma.
“Työskentelytapani on spontaani, vaistonvarainen ja täysin konstailematon. Hengitän ja imen itseeni ympäröivää luontoa. Tuotan saamani mielihyvän vesivärein paperille. Rauhoitun maalaamaan parhaiten sateella, kovalla pakkasella tai kylmällä viimasäällä. Muulloin vaeltelen, aina kun vain mahdollista, ulkona luonnossa, metsissä, rannoilla, laaksoissa ja kukkuloilla, katselen maailmaa ja ihmettelen ilmiöitä. Sopivalla hetkellä tunnelataus synnyttää teoksen kuin itsestään, minä vain autan vähän pitelemällä sivellintä.”
Sinikka Murto työskentelee etupäässä vesivärein tehden luontoaiheisia akvarelleja, joissa ilma, vesi ja tila ovat pääasiallisia elementtejä. Hänen grafiikan teoksensa ovat, toisin kuin akvarellit, usein pienikokoisia.
”Niissä pyrin luomaan tiivistyneen tunnelman. Aiheina on usein ihmisiä, eläimiä tai luonnon yksityiskohtia. Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut erilaisista tekniikoista ja niiden suomista mahdollisuuksista.”
Murto tekee muotokuviakin akryyli- ja öljyvärein elävästä mallista tai valokuvaa apuna käyttäen. Hän on tehnyt muotokuvia myös kipsi- ja terrakottaveistoksina.
Sinikka Murto on pitänyt vuodesta 1982 lähtien lukuisia yksityisnäyttelyitä eri puolilla Suomea ja pari kertaa myös ulkomailla, Ruotsissa ja Unkarissa sekä osallistunut moniin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin.
Erään näyttelynsä tuoton Sinikka Murto lahjoitti Vesijärvisäätiölle.
Moniosaaja
Sinikka Murto syntyi Toijalassa vuonna 1947. Hän opiskeli Turun yliopistossa kieliä, kirjallisuutta ja kasvatustiedettä sekä suoritti niiden rinnalla diplomikielenkääntäjän tutkinnon Turun kieli-instituutissa pääaineenaan saksan kieli.
Taidetta Murto opiskeli Imatran taidekoulussa, ja täydensi myöhemmin opintojaan Lahden taideinstituutin järjestämillä grafiikan jatkolinjoilla. Lahden taiteilijaseuraan Murto liittyi vuonna 1986, ja Lahden taidegraafikoihin vuonna 1993. Hän toimi useita vuosia Lahden Taiteilijaseuran luottamustehtävissä ja hallituksen jäsenenä.
Kulttuurikulman näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma-pe klo 11–18 ja la klo 10–15.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Uutuustietokirja suomalaisen kaakeliuunin historiasta6.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Minna Moision ja Anne Nisulan tietokirja Kaakeliuuni Suomessa on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kaakeliuuni Suomessa on kattava teos suomalaisen kaakeliuunin historiasta 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Se kuljettaa lukijansa kaakeliuunin kehitysvaiheiden halki - käsityöläisyydestä teolliseen tuotantoon, jugendin kultakauteen ja lopulta keskuslämmityksen tulon myötä uunien hiipuvaan suosioon. Minna Moisio esittelee varaavan kaakeliuunin syntytarinan, uunin toimintaperiaatteita ja visuaalista loistoa sekä Suomen merkittävimmät kaakelitehtaat. Teos korostaa kaakeliuunin kulttuurihistoriallista arvoa ja on kunnianosoitus menneiden aikojen kaakelimaakareille ja muurareille, jotka loivat kestäviä taidonnäytteitä, lämmönlähteitä ja statussymboleja. Kaakeliuunien upean visuaalisuuden tuo esille kuvajournalisti Anne Nisulan valokuvat. Kirjoittaja, keraamikko ja kasvatustieteen maisteri Minna Moisio ja kuvajournalisti, yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Nisula aloittivat yhteistyön jo pa
Kotkan Runoklubi 14.10. klo 18: Katri Korhonen, Manu Havisalmi, Nefer-yhtye + Kaakkois-Suomen runomestaruus6.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotkan Runoklubilla 14. päivä lokakuuta haetaan Kaakkois-Suomen lavarunomestaria, joka pääsee edustamaan Kotkan Runoklubia kirjallisuustapahtuma Kirjakantin lavarunouden SM- finaaliin Kuopioon 14. marraskuuta 2025. Illan aloittaa kutsuvierasrunoilija Katri Korhonen ja klubi-illassa juhlistetaan myös kotkalaisen Manu Havisalmen Rauniotalo-esikoisrunokokoelman julkistamista. Runsaan ohjelman vuoksi Runoklubi aloitetaan jo kello 18.00 Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9). Runoklubin järjestelyistä vastaavat Pub Albert & Eduard, Aviador Kustannus ja Kustantamo etc. Illan housebändinä kuullaan perinteisesti kotkalaista Nefer-yhtyettä. Runopuulaakin säännöt noudattavat kansainvälisiä Poetry Slam-sääntöjä: esitys on rajattu kolmeen minuuttiin, vain omia, itse kirjoitettuja runoja saa esittää, ja musiikki tai muu rekvisiitta on kielletty. Kilpailuun ilmoittaudutaan paikan päällä puoli tuntia ennen kilpailun alkua. Esityksen pituus saa olla enintään kolme minuuttia. Kilpailijoiden on varaudutta
Vanhan metsän elegia ja Puun avaruudesta ehdolla Vuoden runoteokseksi2.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Runoyhdistys Nihil Inheritin vuosittain jakaman palkinnon ehdokkaat on julkistettu.
Rautalampilaissyntyisen Anne Hännisen uusin runokokoelma on eleginen puolustuspuhe luomakunnan ihmeellisyyden puolesta18.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Anne Hännisen seitsemännessätoista runokokoelmassa pääosassa on suru eläinten, kasvien ja luonnon puolesta, joita ihminen tuhoaa sotien myös omaa lajiaan vastaan. Vain hetkessä häviää pitkinä aikakausina rakennettua.
Kulttuurikeskus Caisassa kuullaan tahattomasti lapsettomien tarinoita monitaiteisena runoesityksenä18.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tiedote 15.9.2025 Julkaisuvapaa heti Olen niitty, odotan Runoteokseen pohjautuva monitaiteinen esitys tahattomasti lapsettomien tarinoista 1.10.2025 klo 19 60 min. + alustus n. 20 min. + loppukeskustelu, ei väliaikaa Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4, Helsinki Kulttuurikeskus Caisassa saa ensi-iltansa keskiviikkona 1.10.2025 klo 19 monitaiteinen runoesitys Olen niitty, odotan. Teos pohjaa Outi-Illuusia Parviaisen samannimiseen runoteokseen (Aviador, 2025) ja tuo näyttämölle tahattoman lapsettomuuden kokemukset. Esitys yhdistää lavarunouden, Mikko Innasen sävellykset, äänimaisemat ja visuaaliset elementit immersiiviseksi kokonaisuudeksi. Jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista kohtaa tahattoman lapsettomuuden (lähde: Simpukka ry). Lapsettomuuteen liittyy myös kuolema, ja esimerkiksi keskenmenot ovat yleisiä. Esityksessä tuodaan esiin tahattoman lapsettomuuden yksilöllisiä kokemuksia, ja häpeä ja näkymättömäksi jäävä suru tuodaan näyttämölle erilaisia kokemuksia kunn
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme