Lokakuussa Kulttuurikulmassa Sinikka Murron grafiikkaa ja akvarelleja 6.10. – 31.10.

Sinikka Murto: Akvarelleja ja grafiikkaa vuosien varrelta

Maanantaina 6.10. avautuu Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) Sinikka Murron taidenäyttely. Esillä on 3–4 akvarellityötä sekä useita pienempiä grafiikkatöitä.

Vesivärin herkkäotteinen taitaja

Sinikka Murto kertoo, että hänen teoksilleen on luonteenomaista ilmavuus, kuulaus, keveys ja puhtaus. Ne eivät ole koskaan pelkkiä kuvia, vaan vaistonvaraisesti syntyneitä, lähinnä tunteen ja kulloisenkin mielialan aikaansaamia sielunmaisemia, joihin on vangittu tiivistynyt, eteerinen ja hetkellinen tai viipyvä tunnelma.

“Työskentelytapani on spontaani, vaistonvarainen ja täysin konstailematon. Hengitän ja imen itseeni ympäröivää luontoa. Tuotan saamani mielihyvän vesivärein paperille. Rauhoitun maalaamaan parhaiten sateella, kovalla pakkasella tai kylmällä viimasäällä. Muulloin vaeltelen, aina kun vain mahdollista, ulkona luonnossa, metsissä, rannoilla, laaksoissa ja kukkuloilla, katselen maailmaa ja ihmettelen ilmiöitä. Sopivalla hetkellä tunnelataus synnyttää teoksen kuin itsestään, minä vain autan vähän pitelemällä sivellintä.”

Sinikka Murto työskentelee etupäässä vesivärein tehden luontoaiheisia akvarelleja, joissa ilma, vesi ja tila ovat pääasiallisia elementtejä. Hänen grafiikan teoksensa ovat, toisin kuin akvarellit, usein pienikokoisia.

”Niissä pyrin luomaan tiivistyneen tunnelman. Aiheina on usein ihmisiä, eläimiä tai luonnon yksityiskohtia. Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut erilaisista tekniikoista ja niiden suomista mahdollisuuksista.”

Murto tekee muotokuviakin akryyli- ja öljyvärein elävästä mallista tai valokuvaa apuna käyttäen. Hän on tehnyt muotokuvia myös kipsi- ja terrakottaveistoksina.

Sinikka Murto on pitänyt vuodesta 1982 lähtien lukuisia yksityisnäyttelyitä eri puolilla Suomea ja pari kertaa myös ulkomailla, Ruotsissa ja Unkarissa sekä osallistunut moniin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin.

Erään näyttelynsä tuoton Sinikka Murto lahjoitti Vesijärvisäätiölle.

Moniosaaja

Sinikka Murto syntyi Toijalassa vuonna 1947. Hän opiskeli Turun yliopistossa kieliä, kirjallisuutta ja kasvatustiedettä sekä suoritti niiden rinnalla diplomikielenkääntäjän tutkinnon Turun kieli-instituutissa pääaineenaan saksan kieli.

Taidetta Murto opiskeli Imatran taidekoulussa, ja täydensi myöhemmin opintojaan Lahden taideinstituutin järjestämillä grafiikan jatkolinjoilla. Lahden taiteilijaseuraan Murto liittyi vuonna 1986, ja Lahden taidegraafikoihin vuonna 1993. Hän toimi useita vuosia Lahden Taiteilijaseuran luottamustehtävissä ja hallituksen jäsenenä.

Kulttuurikulman näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma-pe klo 11–18 ja la klo 10–15.

Tervetuloa!