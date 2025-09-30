SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus seuraa toimettomana vierestä, kun vilpilliset firmat vievät urakat rehellisten nenän edestä
- Kokoomuksen Jukka Kopran sanoin: teot ovat kauneinta puhetta. Siksi onkin mielenkiintoista, että kokoomus ei edistä alipalkkauksen kriminalisointia tai järjestöjen kanneoikeutta. Sen sijaan kokoomuksen johtama hallitus seuraa toimettomana vierestä, kun epärehelliset yritykset voittavat urakat niiltä yrityksiltä, jotka toimivat sääntöjen mukaan ja pitävät huolta työntekijöistään, SDP:n Matias Mäkynen huomauttaa.
- Kokoomuksen Karoliina Partanen syyttää SDP:tä siitä, että puolue ei pureudu työperäisen hyväksikäytön juurisyihin. Tahdon kuitenkin muistuttaa, että tällä hetkellä kokoomus on pääministeripuolue ja voi itse vaikuttaa rikollisuuden torjuntaan.
- Siksipä ehdotankin Orpo-Purran hallitukselle puheen sijasta tekoja: parantakaa ammattiliittojen toimintaedellytyksiä. Vahvistakaa harmaan talouden valvontaa. Koventakaa rangaistuksia niille yritykselle, jotka riistävät työntekijöitä esimerkiksi varastamalla osan näiden palkasta tai teettämällä kohtuuttomia työpäiviä. Perukaa järjestäytyneille työntekijöille asettamanne verosanktio. Näillä pääsee jo hyvin alkuun, Mäkynen muistuttaa.
- Työministeri Marttinen voisi omassa ministeriössään täsmentää hankintalakia niin, että ehtona olisi työehtosopimusten noudattaminen. Hän voisi siirtää työehtosopimuksen tulkintaetuoikeuden työntekijäpuolelle kuten Ruotsissa on jo tehty. Hän voisi vahvistaa yritysvastuusääntelyä. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Se niistä teoista, Mäkynen sanoo.
- Partasen pitäisi esimerkiksi tietää, miten kanneoikeus vahvistaisi työelämärikosten selvittelyä tilanteissa, joissa yksittäinen henkilö ei pysty tai uskalla ajaa omia oikeuksiaan rikollisesti toiminutta yritystä vastaan. On mysteeri, miksi kokoomus antaa vilunkifirmojen jatkaa toimintaansa rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden kustannuksella, Mäkynen ihmettelee.
