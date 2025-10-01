Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 7.10. Lautakunta päättää mm. Töölön kisahallin tarveselvityksestä.
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 7.10.2025. Kokouksen asialista on julkaistu. Esityslistalla on muun muassa Töölön kisahallin tarveselvitys. Kisahallin perusparannus on suunniteltu ajalle 06/2028–07/2031.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta päättää muun muassa Töölön kisahallin tarveselvityksestä.
Töölön kisahalli on liikkujien ja urheilijoiden legendaarinen pyhättö, joka palvelee jo nyt laajasti sisäliikuntalajien harrastajia koko Helsingissä, liikuntaseuroja, järjestöjä, yhteisöjä, kouluja, yksityisiä toimijoita, ohjatun liikunnan asiakkaita sekä monipuolisesti tapahtumakäyttöä. Ensisijainen tavoite on luoda kisahallista paikka, jonne on helppo tulla omaehtoisesti liikkumaan ja joka innostaa kaikenikäiset ja -tasoiset helsinkiläiset liikunnan pariin.
Tarveselvitys koskee koko rakennuksen teknistä perusparannusta tavoitteena parantaa kisahallin käyttöturvallisuutta, käytettävyyttä, moninaista esteettömyyttä, energiatehokkuutta, kellaritilojen monipuolisempaa hyödyntämistä liikuntakäyttöön sekä henkilökunnan työskentelytilojen parantamista. Ohjatun liikunnan toiminataedellytysten kehittäminen, seuratoiminnan ja tavoitteellisen harrastamisen sekä monipuolisten urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämisen mahdollistaminen ovat myös perusparannuksen keskeisiä tavoitteita.
Asiakkaille tärkeät nykyiset palvelut säilyvät Töölön kisahallissa jatkossakin mutta tällä hetkellä siellä ei ole tarjota palveluita esimerkiksi päiväkoti-ikäisille tai nuorimmille koululaisille. Uusia suorituspaikkoja tarjotaan lasten liikunnalle, matalan kynnyksen liikunnalle ja digitaalisille liikuntamahdollisuuksille. Toiminnallisesti itsenäisen käytön mahdollistavien tilojen määrää kasvatetaan.
Hanke parantaa merkittävästi alueen palvelutasoa. Perusparannus on aikataulutettu toteutettavaksi 06/2028–07/2031.
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
