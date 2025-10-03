Minja Koskela: Kaupunki kuuluu asukkaille, ei Airbnb:lle

– Vasemmistoliitossa ajattelemme, että kodeiksi tarkoitetut asunnot ovat lähtökohtaisesti asumista varten, eivät amerikkalaisten digialustojen kautta pyöritettävää ammattimaista majoitusbisnestä varten, sanoo Koskela.

Majoitustoiminta ei ole sallittua rakennuksissa, joiden käyttötarkoitukseksi on kaavassa tai yhtiöjärjestyksessä määritelty asuminen. Tätä kuitenkin kierretään lyhytvuokrauksen epäselvän aseman ja valvonnan puutteen vuoksi. Hallitus vaikuttaa kaavailevan rakentamislakiin muutoksia, joilla majoitustoimintaa voitaisiin määritellä asumiseksi ja lyhytvuokrausbisnes saisi jatkua lähes entisenlaisena.

– Hallitus ei ota Rovaniemen kaltaisten kaupunkien asukkaiden huolta tosissaan, jos se antaa lakiluonnoksen edetä tällaisena. Koska laki on muutoin selvä siinä, että asumiskäyttöön tarkoitettua kiinteistöä ei saa käyttää majoitustoimintaan, on tarkoitushakuista ja vääristelevää määritellä majoitustoimintaa laissa asumiskäytöksi, Koskela sanoo.

Rovaniemellä useissa kerrostaloissa enemmistö asunnoista on lyhytvuokrauskäytössä. Ympäri vuoden majoituskäytössä olevia asuntoja on Rovaniemellä yli 2000. Rovaniemen taloyhtiöiden verkostossa toimivan Saara Hartzellin mukaan meluhaitta voi olla jokapäiväinen ja ympärivuorokautinen ongelma taloyhtiöissä, joissa harjoitetaan luvatonta majoitustoimintaa.

– Näissä taloissa asuville arki saattaa muistuttaa hotellin respassa työskentelemistä, kun turistit soittavat summamutikassa ovikelloja ja etsivät apua majoitusasioissaan, Hartzell sanoo.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Jonna Parviaisen mukaan jopa omakotitalotontteja on jäänyt lapsiperheiltä saamatta, kun tonteille onkin rakennettu taloja lyhytvuokrauskäyttöön.

– Kun asumiskäyttöön kaavoitetut alueet tyhjenevät asukkaista ja täyttyvät matkailijoilla, kunnan palvelut eivät ole enää siellä, missä palvelujen tarve on, sanoo Parviainen.



***



Vasemmistoliiton vaatimukset:

1) Tosiasiallista majoitustoimintaa ei saa määritellä asumiseksi.

2) Valvontaan on osoitettava lisää resursseja ja parempia työkaluja.

3) Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon on panostettava.