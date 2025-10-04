SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan helpottivat työntekijöiden riistämistä Turun telakalla

Turun telakalla paljastuneet tapaukset, joissa erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä on jätetty ilman palkkoja ja työntekijöiden oikeuksia on poljettu räikeästi, kertovat karulla tavalla harmaan talouden ongelmien vakavuudesta. On kestämätöntä, että Suomessa tehdään pitkiä työpäiviä ilman asianmukaista palkkaa, että työntekijöiden sosiaaliturva jää hoitamatta ja että työntekijät joutuvat pelon ja riippuvuuden kautta alttiiksi suoranaiselle riistolle.

-SDP on jo pitkään varoittanut, että harmaa talous ei ole vain verotulojen menetyksiä – se on ennen kaikkea ihmisten hyväksikäyttöä. Kun työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia kierretään, kärsijöinä ovat työntekijät, jotka jäävät ilman turvaa, eläkettä ja oikeutta reiluihin työehtoihin. Samalla rehelliset yritykset joutuvat epäreiluun kilpailuasemaan, Rantanen ärähtää.

Turun telakan esimerkki osoittaa, kuinka alihankintaketjujen kautta vastuu hämärtyy ja väärinkäytökset pääsevät jatkumaan. Ne eivät ole yksittäistapaus, vaan osa laajempaa ilmiötä. Oikeistohallituksen työelämätoimet eivät ole siltikään sisältäneet yhtäkään työelämän heikomman osapuolen eli työntekijän aseman parantamista. Työelämäheikennykset ovat vain vahvistaneet työnantajien määräysvaltaa yksipuolisesti.

- SDP:n viesti on selvä: Suomeen ei saa muodostua kahden kerroksen työmarkkinoita. Jokaisella työntekijällä, taustasta riippumatta, on oikeus reiluun palkkaan, turvaan ja ihmisarvoiseen kohteluun. SDP vaatii, että alipalkkauksen kriminalisoinnista säädetään lailla, ammattiliitoille säädetään kanneoikeus, jotta yksittäiset työntekijät eivät jää yksin ja että alihankintaketjujen valvontaa tiukennetaan ja pääurakoitsijan vastuuta työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten resurssit tulee olla sellaiset, että he pystyvät vaikuttamaan, toteaa Rantanen.

- Jos Kokoomuksella olisi oikeita aikeita puuttua ilmiöön, se tekisi oikeita tekoja pelkän puheen sijaan. Hallitus tarttuisi harmaan talouden ilmiöihin, kriminalisoisi palkkavarkauden ja säätäisi järjestöjen kanneoikeuden, jolle vaikuttaa olevan kannatusta hallituksen riveissä. Onko Marttinen valmis poistamaan rikollisen toiminnan työelämästä, vai antaako se vilunkiyritysten jatkaa toimintaansa rehellisten yritysten ja työntekijöiden kustannuksella?, päättää Rantanen.