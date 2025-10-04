SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan helpottivat työntekijöiden riistämistä Turun telakalla
Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan ovat helpottaneet työntekijöiden riistoa Turun telakalla. Aikooko työministeri Marttinen vahvistaa harmaan talouden torjunnan rahoitusta, vai tyytyykö hän seuraamaan Turun telakan kaltaisia rikoksia vierestä, kysyy SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
Turun telakalla paljastuneet tapaukset, joissa erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä on jätetty ilman palkkoja ja työntekijöiden oikeuksia on poljettu räikeästi, kertovat karulla tavalla harmaan talouden ongelmien vakavuudesta. On kestämätöntä, että Suomessa tehdään pitkiä työpäiviä ilman asianmukaista palkkaa, että työntekijöiden sosiaaliturva jää hoitamatta ja että työntekijät joutuvat pelon ja riippuvuuden kautta alttiiksi suoranaiselle riistolle.
-SDP on jo pitkään varoittanut, että harmaa talous ei ole vain verotulojen menetyksiä – se on ennen kaikkea ihmisten hyväksikäyttöä. Kun työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia kierretään, kärsijöinä ovat työntekijät, jotka jäävät ilman turvaa, eläkettä ja oikeutta reiluihin työehtoihin. Samalla rehelliset yritykset joutuvat epäreiluun kilpailuasemaan, Rantanen ärähtää.
Turun telakan esimerkki osoittaa, kuinka alihankintaketjujen kautta vastuu hämärtyy ja väärinkäytökset pääsevät jatkumaan. Ne eivät ole yksittäistapaus, vaan osa laajempaa ilmiötä. Oikeistohallituksen työelämätoimet eivät ole siltikään sisältäneet yhtäkään työelämän heikomman osapuolen eli työntekijän aseman parantamista. Työelämäheikennykset ovat vain vahvistaneet työnantajien määräysvaltaa yksipuolisesti.
- SDP:n viesti on selvä: Suomeen ei saa muodostua kahden kerroksen työmarkkinoita. Jokaisella työntekijällä, taustasta riippumatta, on oikeus reiluun palkkaan, turvaan ja ihmisarvoiseen kohteluun. SDP vaatii, että alipalkkauksen kriminalisoinnista säädetään lailla, ammattiliitoille säädetään kanneoikeus, jotta yksittäiset työntekijät eivät jää yksin ja että alihankintaketjujen valvontaa tiukennetaan ja pääurakoitsijan vastuuta työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten resurssit tulee olla sellaiset, että he pystyvät vaikuttamaan, toteaa Rantanen.
- Jos Kokoomuksella olisi oikeita aikeita puuttua ilmiöön, se tekisi oikeita tekoja pelkän puheen sijaan. Hallitus tarttuisi harmaan talouden ilmiöihin, kriminalisoisi palkkavarkauden ja säätäisi järjestöjen kanneoikeuden, jolle vaikuttaa olevan kannatusta hallituksen riveissä. Onko Marttinen valmis poistamaan rikollisen toiminnan työelämästä, vai antaako se vilunkiyritysten jatkaa toimintaansa rehellisten yritysten ja työntekijöiden kustannuksella?, päättää Rantanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus pettää taistelussa harmaata taloutta vastaan4.10.2025 15:14:55 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on järkyttynyt tiedoista, joiden mukaan järjestäytynyt rikollisuus rehottaa Turun telakalla. Hänen mukaansa hallituksen passiivisuus murentaa mahdollisuuksia rakentaa työmarkkinoita, joilla ketään ei hyväksikäytetä ja joissa pelisääntöjä noudatetaan.
Eduskunnan hoitotyön verkosto: Hoitotyön kansainvälistyminen vaatii eettisiä pelisääntöjä, läpinäkyvyyttä ja sääntelyä4.10.2025 13:56:16 EEST | Tiedote
Eduskunnan hoitotyön verkosto käsitteli kokouksessaan 1.10.2025 hoitotyön kansainvälistymistä. Kokouksessa kuultiin useita asiantuntija-alustuksia, joissa tarkasteltiin kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sekä ulkomaalaistaustaisten hoitotyöntekijöiden kokemuksia.
SDP:n Ojala-Niemelä: Kittilän kaivoksen muutosneuvottelut Orpon hallituksen politiikan seurausta4.10.2025 09:14:47 EEST | Tiedote
Kittilässä toimiva kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland on torstaina käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Kittilän kaivoksen henkilöstöä. Tieto tulee pian sen jälkeen, kun Orpon hallitus ilmoitti kiristävänsä kaivosmineraalien verotusta.Veronkorotuksen lisäksi kuntien osuus kaivosmineraaliveron tuotosta pienenee.
SDP:n Suhonen: Hallitus sulkee silmänsä työperäiseltä hyväksikäytöltä, missä teot, ministerit Meri ja Marttinen?4.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa työperäinen hyväksikäyttö pahenee, ja viimeisimmät uutiset Turun telakalta paljastavat karulla tavalla, kuinka työntekijöitä voidaan riistää jopa 14 tunnin työpäivillä ja alipalkalla. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitusta ja erityisesti työministeri Matias Marttista ja oikeusministeri Leena Merta toimimaan konkreettisesti hyväksikäytön kitkemiseksi.
SDP:n Aki Lindén: Orpon-Purran hallitus on ollut työntekijöitä edustavien järjestöjen kimpussa monella tavoin, joten työmarkkinarikollisuus ei ole täysi yllätys3.10.2025 16:38:34 EEST | Tiedote
Turun telakalla ilmenneet rikkeet alihankkijoiden työntekijöiden työoloissa ja palkkauksessa ovat vain nykyisten työmarkkinoiden jäävuoren huippu, toteaa turkulainen kansanedustaja Aki Lindén, joka toimii mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston puheenjohtajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme