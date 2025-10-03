Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kunta- ja alueministeri Ikonen: ”Suomalaisten terveydenhuolto ei parane purkamalla työterveyspalvelut”

4.10.2025 08:30:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Tarkastusvaliokunta julkaisi keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tilaamansa tutkimuksen, jossa tarkastellaan perustason avosairaanhoidon rakenteita, resursseja ja rahoitusta Suomessa.

Anna-Kaisa Ikonen.
Anna-Kaisa Ikonen.

”Raportissa ei riittävästi tunnisteta sitä, että näillä eri sektoreilla on omat roolinsa. Työter-veyshuolto on työntekijöiden arjessa tärkeä minkä lisäksi se toteuttaa työnantajan vastuuta heidän terveydestään. Työnantajien rahoitusosuus on myös merkittävä erillisjärjestelmää puoltava seikka. Kela-korvaukset puolestaan tukevat kansalaisten oikeutta valita lääkärinsä. Perusterveydenhuollon saatavuus Suomessa ei parane heikentämällä toimivia sektoreita”, Ikonen toteaa.

Ikosen mukaan monikanavarahoituksessa on eräitä osaoptimoinnin mahdollisuuksia, joita on hyvä tarkastella kriittisesti. Esimerkkinä ratkaisusta hän mainitsee sen, että hallitus on siirtämässä ensihoito- ja ambulanssikuljetusten rahoitusvastuun Kelalta hyvinvointialueille. 

”En kuitenkaan jaa sitä tilannekuvaa, että muiden sektoreiden olemassaolo olisi yksinomaan huono asia. Työterveys ja yksityinen sektori on ollut edelläkävijä monissa innovaatioissa, kuten etävastaanotoissa, jotka myöhemmin ovat tulleet myös julkisen sektorin käyttöön. Opiskelijat ovat puolestaan tilastollisesti terve väestönosa, jolloin YTHS on tapa huolehtia siitä, että juuri heidän tarpeensa, kuten mielenterveyskysymykset, tulevat huomioiduksi, eivätkä unohdu soten muussa tekemisessä”, Ikonen luettelee. 

”Ensi vuonna hyvinvointialueiden rahoitus on vuositasolla jo 4 miljardia euroa korkeampi, kuin Orpon hallituksen aloittaessa. Vertailun vuoksi esimerkiksi hallituksen lisäpanostukset Kela-korvauksiin ovat alle 80 miljoona euroa vuodessa valtion osalta. Suomalaisten terveydenhuolto ei parane purkamalla työterveyspalvelut, YHTS tai lopettamalla Kela-korvaukset, vaan järjestelmää pitää kehittää kokonaisuutena ja hyödyntää eri sektorien vahvuuksia”, Ikonen päättää. 

Avainsanat

EduskuntaKokoomusterveydenhuolto

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Wallinheimo: Keskustan hyökkäys Orpoa vastaan paljastaa puolueen aseman vasemmiston jatkeena1.10.2025 16:15:06 EEST | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo torjuu keskustan Petri Honkosen väitteet, joiden mukaan pääministeri Petteri Orpo olisi puhunut paikkaansa pitämättömiä talouden ja työllisyyden kehityksestä. Wallinheimon mukaan Orpon arviot perustuivat ajantasaiseen tilannekuvaan, ja keskustan hyökkäys on epätoivoinen yritys asemoitua vasemmiston rinnalle – puolueelta, joka itse jätti Suomen konkurssikypsään tilaan.

Kokoomuksen Vikman: Kokoomus tukee Palestiinan ehdollista tunnustamista30.9.2025 16:22:47 EEST | Tiedote

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan vakaa harkinta ja pitkäjänteisyys ovat hyveitä Suomen kaltaisen pienen maan ulkopolitiikassa. Vikmanin mukaan Suomella on edellytykset tunnustaa Palestiina merkityksellisellä hetkellä, kunhan ehdot täyttyvät. Hän pitää presidentti Trumpin tuoretta rauhansuunnitelmaa tervetulleena askeleena kohti rauhaa Lähi-idässä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye