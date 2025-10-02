Eurojackpotin potissa nyt 36 miljoonaa euroa - tässä perjantain tulokset
Eurojackpotin perjantain arvonnasta kierroksella 40/2025 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 36 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 1, 2, 7, 21 ja 27. Tähtinumeroiksi arvottiin 8 ja 12.
5+1-tuloksia löytyi kolme - kaksi Saksasta ja yksi Tanskasta. Rivien arvo on noin 635 000 euroa.
5+0-rivejä oli pelattu peräti 20 kappaletta. Saksaan niistä osui seitsemän, samoin Norjaan. Tanskassa rivejä osui kolme. Yhdet osumat menivät Hollantiin, Kroatiaan ja Italiaan. Rivien arvo on noin 54 000 euroa.
Suomesta löytyi yksi 4+2-tulos, jolla kuittaa noin 5500 euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 7 7 0 8 6 9 1. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Rooma 34, joka tuo tuhannen euron voiton kolmelle riville.
Millin oikea rivi on 4, 7, 8, 19, 30 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 17. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.
