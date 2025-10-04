SDP:n Ojala-Niemelä: Kittilän kaivoksen muutosneuvottelut Orpon hallituksen politiikan seurausta
Kittilässä toimiva kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland on torstaina käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Kittilän kaivoksen henkilöstöä. Tieto tulee pian sen jälkeen, kun Orpon hallitus ilmoitti kiristävänsä kaivosmineraalien verotusta.Veronkorotuksen lisäksi kuntien osuus kaivosmineraaliveron tuotosta pienenee.
- Kaivosvero jopa nelinkertaistuu hallituksen päätöksen seurauksena. Nyt toimialaan kohdistuvat lisäpaineet näkyvät jo työllisyystilanteen heikentymisenä, kun Kittilän kultakaivos ilmoitti muutosneuvotteluista, SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä toteaa.
Metallisten kaivosmineraalien veroa nostetaan 0,6 prosentista 2,5 prosenttiin kaivosmineraalin verotusarvosta, jonka Verohallinto vahvistaa vuosittain. Muiden kaivosmineraalien vero nousee 0,20 eurosta 0,60 euroon tonnilta nostettua malmia. Veronkorotuksesta kertyvä tuotto kohdennetaan kokonaisuudessaan valtiolle.
Valtion ja kuntien väliseksi jakosuhteeksi esitetään, että valtio saa 80 prosenttia ja kaivosten sijaintikunnat 20 prosenttia kaivosmineraaliveron tuotosta.
- Pidän käsittämättömänä myös sitä, että kaivosmineraaliveron kuntaosuutta aiotaan pienentää Orpo-Purran hallituksen toimesta. Tuotto on osoitettava sinne, missä haitatkin esiintyvät. Vähintäänkin nykyinen jako, 60 % kunnille ja 40 % valtiolle, verotuotoista on säilytettävä, Ojala-Niemelä vaatii.
- Orpo-Purran oikeistohallitus tuntuu haluavan näivettää koko Lapin alueen elinvoiman. Onko hallituksella tarkoituksena pitää Lappia vain jonkinlaisena matkailureservinä, joka ei muuta elinkeinoa tarvitse? Ojala-Niemelä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Ojala-NiemeläKansanedustajaPuh:050 512 2663
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus pettää taistelussa harmaata taloutta vastaan4.10.2025 15:14:55 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on järkyttynyt tiedoista, joiden mukaan järjestäytynyt rikollisuus rehottaa Turun telakalla. Hänen mukaansa hallituksen passiivisuus murentaa mahdollisuuksia rakentaa työmarkkinoita, joilla ketään ei hyväksikäytetä ja joissa pelisääntöjä noudatetaan.
Eduskunnan hoitotyön verkosto: Hoitotyön kansainvälistyminen vaatii eettisiä pelisääntöjä, läpinäkyvyyttä ja sääntelyä4.10.2025 13:56:16 EEST | Tiedote
Eduskunnan hoitotyön verkosto käsitteli kokouksessaan 1.10.2025 hoitotyön kansainvälistymistä. Kokouksessa kuultiin useita asiantuntija-alustuksia, joissa tarkasteltiin kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia ja haasteita sekä ulkomaalaistaustaisten hoitotyöntekijöiden kokemuksia.
SDP:n Suhonen: Hallitus sulkee silmänsä työperäiseltä hyväksikäytöltä, missä teot, ministerit Meri ja Marttinen?4.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa työperäinen hyväksikäyttö pahenee, ja viimeisimmät uutiset Turun telakalta paljastavat karulla tavalla, kuinka työntekijöitä voidaan riistää jopa 14 tunnin työpäivillä ja alipalkalla. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitusta ja erityisesti työministeri Matias Marttista ja oikeusministeri Leena Merta toimimaan konkreettisesti hyväksikäytön kitkemiseksi.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan helpottivat työntekijöiden riistämistä Turun telakalla4.10.2025 08:31:00 EEST | Tiedote
Hallituksen tekemät leikkaukset harmaan talouden torjuntaan ovat helpottaneet työntekijöiden riistoa Turun telakalla. Aikooko työministeri Marttinen vahvistaa harmaan talouden torjunnan rahoitusta, vai tyytyykö hän seuraamaan Turun telakan kaltaisia rikoksia vierestä, kysyy SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
SDP:n Aki Lindén: Orpon-Purran hallitus on ollut työntekijöitä edustavien järjestöjen kimpussa monella tavoin, joten työmarkkinarikollisuus ei ole täysi yllätys3.10.2025 16:38:34 EEST | Tiedote
Turun telakalla ilmenneet rikkeet alihankkijoiden työntekijöiden työoloissa ja palkkauksessa ovat vain nykyisten työmarkkinoiden jäävuoren huippu, toteaa turkulainen kansanedustaja Aki Lindén, joka toimii mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaoston puheenjohtajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme