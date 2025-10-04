SDP:n Ojala-Niemelä: Kittilän kaivoksen muutosneuvottelut Orpon hallituksen politiikan seurausta

SDP:n Suhonen: Hallitus sulkee silmänsä työperäiseltä hyväksikäytöltä, missä teot, ministerit Meri ja Marttinen? 4.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomessa työperäinen hyväksikäyttö pahenee, ja viimeisimmät uutiset Turun telakalta paljastavat karulla tavalla, kuinka työntekijöitä voidaan riistää jopa 14 tunnin työpäivillä ja alipalkalla. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitusta ja erityisesti työministeri Matias Marttista ja oikeusministeri Leena Merta toimimaan konkreettisesti hyväksikäytön kitkemiseksi.