Yksitoista täysosumaa samalle pelaajalle Kenosta - "Kirkkonummen voitto kävi Veikkaukselle hieman kalliiksi"
Veikkauksen Kenosta voitettiin keskiviikon myöhäisillan arvonnasta pelin historian suurin voitto. Potti koostui yhdestätoista kymppikenon täysosumasta, jotka osuivat kaikki samalle pelaajalle. Kirkkonummella pelanneelle voittajalle tärähti kaikkiaan 2,75 miljoonan euron megavoitto.
Kirkkonummen keskiviikon voitossa ovat täysin poikkeuksellisia niin voittopotin koko kuin pelitapakin. Onnekas pelaaja oli pelannut samaa riviä useita kertoja kymppikenoon viidenkymmenen sentin panoksella ja kunkkunumeron kera eri Veikkauksen myyntikanavissa. Kaikkiaan voittajalle osui peräti yksitoista kertaa kymppikenon täysosuma samasta myöhäisillan arvonnasta.
- Minulla on ollut tällainen oma tapani pelata Kenoa. Vähän hajauttaa, kaikkien aikojen suurimman Keno-voiton napannut voittaja nauraa.
Veikkaus pääsi onnittelemaan voittajaa tuoreeltaan puhelimitse. Historiallisen onnekas kenovoittaja otti voittonsa vastaan iloisena ja huumorilla. Sekä yllättyneenä.
- Enpäs sitä itse tiedä, että oliko tämä tietoa, taitoa vai tuuria. Mutta siinä on teille sinne Veikkaukselle katsottavaksi mallisuoritus, miten voi voittaa Keno-pelistä!
Noh, miten temppu sitten tehtiin?
Kyseinen voittaja oli pelannut useita kertoja samaa Kenon onnenriviänsä Veikkauksen eri myyntikanavissa pienillä variaatioilla. Hän voitti siis yksitoista kertaa Kenon kymppitason voiton oikean kunkkukertoimen kera riveillä, joista osan hän oli pelannut Kirkkonummen K-Citymarketissa ja osan veikkaus.fi:ssä. Kymppikenon täysosuma ja oikein osuva kunkkukerroin antaa voittoriville kertoimen 500 000. Näitä voittoja kirkkonummelaiselle osui siis yksitoista kappaletta 0,50 euron panoksella ja voitto oli kaikkiaan 2 750 000 euroa.
Megavoitto selvisi voittajalle arvonnan jälkeisenä aamuna.
- Kuten sanoinkin, minulla on ollut tällainen tapa. Isolla en pelaa, vaan viidenkymmenen sentin panoksella useampia rivejä. Samoin tapani mukaan katsoin Teksti-TV:ltä arvottuja numeroita torstaina.
-Sen verran onnennumeroitani muistan ulkoa, että heti katsoin, että kunkkunumero on oikein. Sen myötä tiesin sen, että eiköhän jotain voittoja ole tullut. Katsoin sitten rivini, ja siellä niitä voittoja oli!
- Valtava tuurihan tässä kävi. Ei raha minun elämääni sillä tavalla muuta, mutta varmasti jotain nyt suunnitellaan.
Veikkauksen arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes onnittelee historiallista voittajaa.
- Suuret onnittelut Kirkkonummella pelanneelle voittajalle historiallisesta, ja muutenkin varsin poikkeuksellisesta voitosta!
- Hänen erilainen tapansa pelata Kenossa kävi tuossa arvonnassa nyt hieman kalliiksi Veikkaukselle, mutta ennen kaikkea täälläkin iloitaan hänen valtavasta voitostaan, Virnes summaa.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
Kaikkien aikojen suurimmat kenovoitot suuruusjärjestyksessä
Voitto, paikkakunta, kierros
1. 2,75 miljoonaa, Kirkkonummi, 40/2025
2. 2 miljoonaa euroa, Helsinki, 15/2008
2. 2 miljoonaa euroa, Turku, 34/2011
3. 1,9 miljoonaa euroa, Kotka, 35/2024
4. 1,5 miljoonaa euroa (kaksi 15 osuuden porukkaa eri puolilta Suomea), 34/2018
5. 1,4 miljoonaa euroa, Vesanto, 31/2025
6. 1 miljoonaa euroa, Seinäjoki, 2/2025
6. 1 miljoona euroa, Oulainen, 30/2020
6. 1 miljoona euroa, Naantali, 14/2021
6. 1 miljoona euroa, Oulu, 41/2005
6. 1 miljoona euroa, Eura, 16/2008
6. 1 miljoona euroa, Taivalkoski, 17/2010
6. 1 miljoona euroa, Savonlinna, 26/2010
6. 1 miljoona euroa, Keitele, 35/2015
6. 1 miljoona euroa, Imatra, 35/2015
6. 1 miljoona euroa, Oulainen, 2/2017
6. 1 miljoona euroa, Espoo, 36/2017
6. 1 miljoona euroa, Kalajoki, 30/2018
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin potissa nyt 36 miljoonaa euroa - tässä perjantain tulokset3.10.2025 22:28:35 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta kierroksella 40/2025 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 36 miljoonaa euroa.
SUEK sai valmiiksi salibandyn vedonlyöntitutkinnan – esimerkit osoittavat rikkomusten vakavuuden2.10.2025 09:46:44 EEST | Tiedote
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoi torstaina saaneensa päätökseen salibandyn vedonlyöntirikkomustutkintansa. Seuraavaksi aineisto siirtyy Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmän (KKR) käsittelyyn.
Ilomantsiin ja Joensuuhun isot voitot Kenosta1.10.2025 13:44:18 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli viime sunnuntaina Keno-onnekkuus kohdallaan, sillä maakuntaan osui peräti kaksi Kenon suurvoittoa.
Eurojackpotin päävoitto kipusi 28 miljoonaan euroon - tässä kierroksen tulokset30.9.2025 22:39:08 EEST | Tiedote
Eurojackpotissa ei löytynyt tiistain arvonnasta kierroksella 40/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla 28 miljoonaa euroa.
Kenosta 250 000 euron jysäys Janakkalaan30.9.2025 13:41:07 EEST | Tiedote
Janakkalassa pelattiin viime torstaina onnekas Keno-rivi, jolla pelaaja nappasi 250 000 euron suurvoiton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme