Yksitoista täysosumaa samalle pelaajalle Kenosta - "Kirkkonummen voitto kävi Veikkaukselle hieman kalliiksi"

Kirkkonummen keskiviikon voitossa ovat täysin poikkeuksellisia niin voittopotin koko kuin pelitapakin. Onnekas pelaaja oli pelannut samaa riviä useita kertoja kymppikenoon viidenkymmenen sentin panoksella ja kunkkunumeron kera eri Veikkauksen myyntikanavissa. Kaikkiaan voittajalle osui peräti yksitoista kertaa kymppikenon täysosuma samasta myöhäisillan arvonnasta.

- Minulla on ollut tällainen oma tapani pelata Kenoa. Vähän hajauttaa, kaikkien aikojen suurimman Keno-voiton napannut voittaja nauraa.



Veikkaus pääsi onnittelemaan voittajaa tuoreeltaan puhelimitse. Historiallisen onnekas kenovoittaja otti voittonsa vastaan iloisena ja huumorilla. Sekä yllättyneenä.



- Enpäs sitä itse tiedä, että oliko tämä tietoa, taitoa vai tuuria. Mutta siinä on teille sinne Veikkaukselle katsottavaksi mallisuoritus, miten voi voittaa Keno-pelistä!

Noh, miten temppu sitten tehtiin?

Kyseinen voittaja oli pelannut useita kertoja samaa Kenon onnenriviänsä Veikkauksen eri myyntikanavissa pienillä variaatioilla. Hän voitti siis yksitoista kertaa Kenon kymppitason voiton oikean kunkkukertoimen kera riveillä, joista osan hän oli pelannut Kirkkonummen K-Citymarketissa ja osan veikkaus.fi:ssä. Kymppikenon täysosuma ja oikein osuva kunkkukerroin antaa voittoriville kertoimen 500 000. Näitä voittoja kirkkonummelaiselle osui siis yksitoista kappaletta 0,50 euron panoksella ja voitto oli kaikkiaan 2 750 000 euroa.



Megavoitto selvisi voittajalle arvonnan jälkeisenä aamuna.



- Kuten sanoinkin, minulla on ollut tällainen tapa. Isolla en pelaa, vaan viidenkymmenen sentin panoksella useampia rivejä. Samoin tapani mukaan katsoin Teksti-TV:ltä arvottuja numeroita torstaina.



-Sen verran onnennumeroitani muistan ulkoa, että heti katsoin, että kunkkunumero on oikein. Sen myötä tiesin sen, että eiköhän jotain voittoja ole tullut. Katsoin sitten rivini, ja siellä niitä voittoja oli!





- Valtava tuurihan tässä kävi. Ei raha minun elämääni sillä tavalla muuta, mutta varmasti jotain nyt suunnitellaan.



Veikkauksen arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes onnittelee historiallista voittajaa.



- Suuret onnittelut Kirkkonummella pelanneelle voittajalle historiallisesta, ja muutenkin varsin poikkeuksellisesta voitosta!



- Hänen erilainen tapansa pelata Kenossa kävi tuossa arvonnassa nyt hieman kalliiksi Veikkaukselle, mutta ennen kaikkea täälläkin iloitaan hänen valtavasta voitostaan, Virnes summaa.



Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Kaikkien aikojen suurimmat kenovoitot suuruusjärjestyksessä

Voitto, paikkakunta, kierros

1. 2,75 miljoonaa, Kirkkonummi, 40/2025

2. 2 miljoonaa euroa, Helsinki, 15/2008

2. 2 miljoonaa euroa, Turku, 34/2011

3. 1,9 miljoonaa euroa, Kotka, 35/2024

4. 1,5 miljoonaa euroa (kaksi 15 osuuden porukkaa eri puolilta Suomea), 34/2018

5. 1,4 miljoonaa euroa, Vesanto, 31/2025

6. 1 miljoonaa euroa, Seinäjoki, 2/2025

6. 1 miljoona euroa, Oulainen, 30/2020

6. 1 miljoona euroa, Naantali, 14/2021

6. 1 miljoona euroa, Oulu, 41/2005

6. 1 miljoona euroa, Eura, 16/2008

6. 1 miljoona euroa, Taivalkoski, 17/2010

6. 1 miljoona euroa, Savonlinna, 26/2010

6. 1 miljoona euroa, Keitele, 35/2015

6. 1 miljoona euroa, Imatra, 35/2015

6. 1 miljoona euroa, Oulainen, 2/2017

6. 1 miljoona euroa, Espoo, 36/2017

6. 1 miljoona euroa, Kalajoki, 30/2018