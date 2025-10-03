Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia ja -verkkoesitys julkistetaan 8.10. 1.10.2025 16:30:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihetta valmistellaan parhaillaan yhdessä ensi vuoden talousarvion kanssa.