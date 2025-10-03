SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus seisoo työvoiman hyväksikäytön edessä tumput suorana

- Työperäinen hyväksikäyttö ei satuta vain hyväksikäytön uhriksi joutuvia. Se satuttaa myös niitä työttömiä, jotka eivät tule palkatuksi, koska on halvempaa teettää työ ihmisillä, jotka eivät pysty riittävästi puolustamaan omia oikeuksiaan. Sekä rehellisesti toimivia yrityksiä, jotka eivät pärjää tarjouskilpailuissa – ja jos ne eivät pärjää tarjouskilpailuissa ja saa sopimuksia, ne eivät pysty myöskään työllistämään ihmisiä.

- Jos ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ei puututa kaikin keinoin, ainoa voittaja on Suomen lakeja ja työehtosopimuksia kiertävä yritys. Häviäjiä ovat kaikki työntekijät, rehelliset yritykset sekä koko yhteiskunta. Nyt on todellakin aika, että hallitus tekee tarvittavia toimia, ja tällöin ammattiliittojen kanneoikeuden on oltava asialistalla, Malm sanoo.

Selitystä siitä, että tällä hallituskaudella ei olisi enää aikaa tarttua asiaan Malm ei hyväksy.

- Moraalisesti toimiva yhteiskunta ei voi todeta, että ”emme puutu riittävästi työntekijöiden hyväksikäyttöön ajanpuutteen vuoksi”. Vaikka valmista ei tulisikaan tämän hallituskauden aikana, tulisi työministerin ja oikeusministerin yhdessä käynnistää välittömästi tarvittavien lakimuutosten valmistelu, jotta lait saadaan edes seuraavalla vaalikaudella voimaan mahdollisimman nopeasti.

Esimerkiksi kanneoikeuden myöntäminen ammattiliitoille sai eilen poikkeuksellisesti tukea yli hallitus-oppositio -rajojen, kun myös oikeusministeri, perussuomalaisten Leena Meri kertoi kannattavansa asiaa. Onkin ikävää, ettei työministeri Marttinen ole Meren kanssa samoilla linjoilla, mikä tuli selkeästi esiin tämän päivän ykkösaamussa. Siksi ammattiliittojen kanneoikeuden valmistelu olisi luonteva ensimmäinen askel, Malm sanoo.

- Suomalaisen yhteiskunnan ei tule sulkea silmiään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöltä tai modernilta orjuudelta, kun siihen puuttumiseen on olemassa nykyistä tehokkaampia keinoja, jos vain tahtoa on, Malm päättää.