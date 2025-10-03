SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus seisoo työvoiman hyväksikäytön edessä tumput suorana
"Jos työministeri Marttinen haluaa tosissaan tukea suomalaisia yrityksiä ja työllisyyden kasvua, on nopea puuttuminen työperäiseen hyväksikäyttöön tarvittavilla toimenpiteillä on välttämätöntä," sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
- Työperäinen hyväksikäyttö ei satuta vain hyväksikäytön uhriksi joutuvia. Se satuttaa myös niitä työttömiä, jotka eivät tule palkatuksi, koska on halvempaa teettää työ ihmisillä, jotka eivät pysty riittävästi puolustamaan omia oikeuksiaan. Sekä rehellisesti toimivia yrityksiä, jotka eivät pärjää tarjouskilpailuissa – ja jos ne eivät pärjää tarjouskilpailuissa ja saa sopimuksia, ne eivät pysty myöskään työllistämään ihmisiä.
- Jos ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ei puututa kaikin keinoin, ainoa voittaja on Suomen lakeja ja työehtosopimuksia kiertävä yritys. Häviäjiä ovat kaikki työntekijät, rehelliset yritykset sekä koko yhteiskunta. Nyt on todellakin aika, että hallitus tekee tarvittavia toimia, ja tällöin ammattiliittojen kanneoikeuden on oltava asialistalla, Malm sanoo.
Selitystä siitä, että tällä hallituskaudella ei olisi enää aikaa tarttua asiaan Malm ei hyväksy.
- Moraalisesti toimiva yhteiskunta ei voi todeta, että ”emme puutu riittävästi työntekijöiden hyväksikäyttöön ajanpuutteen vuoksi”. Vaikka valmista ei tulisikaan tämän hallituskauden aikana, tulisi työministerin ja oikeusministerin yhdessä käynnistää välittömästi tarvittavien lakimuutosten valmistelu, jotta lait saadaan edes seuraavalla vaalikaudella voimaan mahdollisimman nopeasti.
Esimerkiksi kanneoikeuden myöntäminen ammattiliitoille sai eilen poikkeuksellisesti tukea yli hallitus-oppositio -rajojen, kun myös oikeusministeri, perussuomalaisten Leena Meri kertoi kannattavansa asiaa. Onkin ikävää, ettei työministeri Marttinen ole Meren kanssa samoilla linjoilla, mikä tuli selkeästi esiin tämän päivän ykkösaamussa. Siksi ammattiliittojen kanneoikeuden valmistelu olisi luonteva ensimmäinen askel, Malm sanoo.
- Suomalaisen yhteiskunnan ei tule sulkea silmiään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöltä tai modernilta orjuudelta, kun siihen puuttumiseen on olemassa nykyistä tehokkaampia keinoja, jos vain tahtoa on, Malm päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus seuraa toimettomana vierestä, kun vilpilliset firmat vievät urakat rehellisten nenän edestä3.10.2025 16:55:46 EEST | Tiedote
- Kokoomuksen Jukka Kopran sanoin: teot ovat kauneinta puhetta. Siksi onkin mielenkiintoista, että kokoomus ei edistä alipalkkauksen kriminalisointia tai järjestöjen kanneoikeutta. Sen sijaan kokoomuksen johtama hallitus seuraa toimettomana vierestä, kun epärehelliset yritykset voittavat urakat niiltä yrityksiltä, jotka toimivat sääntöjen mukaan ja pitävät huolta työntekijöistään, SDP:n Matias Mäkynen huomauttaa.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Orpon ohjelma rikkoo ennätyksen toisensa perään30.9.2025 16:40:07 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista osoitettuna. Jo aiemmin on nähty, että konkurssit, työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet 2000-luvun ennätystasolle. Tiistaina Tilastokeskus julkisti tiedon myös valtion velkaantumistahdin nousemisesta uuteen ennätykseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka kasvoi 12,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä vuoden toisella neljänneksellä.
SDP:n Näkkäläjärvi kysyy työministeriltä: Puuttuuko hallitus työperäiseen hyväksikäyttöön vai levitteleekö se käsiään?28.9.2025 11:00:50 EEST | Tiedote
Työministeri Marttisen puheet Meyerin Turun telakan alihankintaketjuissa ilmenneiden laiminlyöntien tuomitsemisesta jäävät sanahelinäksi, jos hallitus ei puutu työperäiseen hyväksikäyttöön lainsäädännöllä, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
SDP:n Niina Malm: Hallitus on laiminlyönyt ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttumisen27.9.2025 12:48:21 EEST | Tiedote
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön on puututtava nykyistä tiukemmin, vaatii SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Haluaisiko edustaja Kopra muuttaa lausuntoaan?25.9.2025 19:20:55 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa, että viimeistään nyt on selvää, että pääministerin puhe veronkevennyksen hyötyjistä on pehmeää kuin pumpuli.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme