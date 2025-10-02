Kansanedustaja Wickström Ukrainan-vierailun jälkeen: "Ukrainan asia on meidän – Suomen on opittava Ukrainalta hoitovalmiudesta ja hajautetun terveydenhuollon merkityksestä"
Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) osallistui menneellä viikolla eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan delegaation mukana viralliselle vierailulle Ukrainaan. Vierailu toteutettiin Ukrainan parlamentin kutsusta, ja sen keskiössä olivat maan valmius sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta käynnissä olevan sodan aikana.
Vierailun aikana delegaatio tapasi Ukrainan terveysvaliokunnan edustajia, kävi sotilassairaalassa, lastensairaalassa sekä haavoittuneiden sotilaiden kuntoutusyksikössä. Ohjelmaan kuului myös tutustumiskäynti miinanraivausalueelle. Matka suuntautui Kiovaan ja sen lähialueille.
– Ukrainan asia on meidän asiamme. On tärkeää osoittaa tukea Ukrainan kansalle, ei ainoastaan sotilaallisesti vaan myös siviiliyhteiskunnan perustoimintojen – kuten terveydenhuollon, ruokahuollon ja kuntoutuksen – osalta, Wickström sanoo.
Wickströmin mukaan Ukraina on sodan aikana kehittänyt sekä sotilaallista kyvykkyyttään että siviilivalmiuttaan, myös terveydenhuollon saralla. Maa on hänen mukaansa ottanut nopeasti käyttöön uusia menetelmiä ja digitaalisia ratkaisuja, joilla turvataan väestön hoidon saatavuus vaikeissa oloissa.
– Ukraina on hankkinut osaamista siitä, miten sairaalaverkosto pidetään yllä ja kehitetään nopeasti sodan keskellä. Satoja hoitolaitoksia ja ambulansseja on tuhottu, mutta siitä huolimatta hoitotyö jatkuu ukrainalaisten ponnistusten ansiosta hämmästyttävällä sitkeydellä, Wickström toteaa.
Wickström painottaa, että Suomen on otettava oppia Ukrainan kokemuksista – erityisesti varautumisessa ja terveydenhuollon rakenteessa.
– Meidän on arvioitava uudelleen, miten rakennamme uusia sairaaloita Suomessa. 2000-luvulla edennyt pitkälle viety keskittäminen ei sovi yhteen modernin varautumisajattelun kanssa. Vahva aluesairaaloiden verkosto on kriisitilanteissa ratkaisevan tärkeä. Hyvä esimerkki on HUSin pyrkimys ajaa alas Raaseporin sairaala, joka on sijaintinsa vuoksi tärkeä, hän sanoo.
Hän muistuttaa myös siitä, että Ukrainasta tuli selkeä viesti: riittävän kattava hoitolaitosten ja ambulanssien verkosto on välttämätön poikkeusoloissa.
– Suomessa meidän on panostettava taloudellisesti hoitovalmiuteen. Tarvitsemme uutta ajattelua, esimerkiksi mahdollisuuden järjestää sairaalatoimintaa myös maan alla, mikä nousi vahvasti esiin Ukrainan edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa. HUSissa tulemme syksyllä käsittelemään kiinteistöstrategiaa pitkällä aikavälillä, ja aion nostaa tämän asian esille, Wickström toteaa.
Lisäksi hän korostaa selkeän johtajuuden merkitystä kriisiajan terveydenhuollossa.
– Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä suuri vastuu annetaan hyvinvointialueille. On tärkeää varmistaa, että myös sotilaallinen ja valmiudellinen näkökulma huomioidaan terveydenhuollon ohjauksessa poikkeusoloissa, Wickström päättää.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson: Slopa förbudet mot handel med sälprodukter!2.10.2025 14:15:34 EEST | Pressmeddelande
Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) har ställt en skriftlig fråga till Europeiska kommissionen om att avskaffa förbudet mot handel med sälprodukter.
Henriksson: Hyljetuotteiden kaupan kielto poistettava!2.10.2025 14:15:34 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) on esittänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen hyljetuotteiden kauppakiellon poistamisesta.
Regionutveckling och EU:s regionalpolitik avgörande för Finlands framtid1.10.2025 15:37:46 EEST | Pressmeddelande
Under onsdagens plenum diskuterades statsrådets redogörelse till riksdagen för lagstiftningen om regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik. Anders Norrback, (SFP), höll Svenska riksdagsgruppen anförande i debatten.
Aluekehittäminen ja EU:n aluepolitiikka ratkaisevia Suomen tulevaisuudelle1.10.2025 15:37:46 EEST | Tiedote
Eduskunnan keskiviikon täysistunnossa käsiteltiin valtioneuvoston selontekoa aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä. Anders Norrback (RKP) piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron keskustelussa.
Henriksson besökte Estlands gräns mot Ryssland – ”EU behöver vässa klorna”1.10.2025 13:25:20 EEST | Pressmeddelande
– Vi ska stärka EU:s östra gräns och snabbt skapa beredskap att svara effektivt på nya hot i form av till exempel drönarattacker, slår SFP:s Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson fast. Här finns ingen tid att förlora, säger Henriksson. Hon besökte tillsammans med ett femtiotal kolleger från Europaparlamentets grupp Renew Europe gränsen vid Narva i Estland på onsdagen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme