SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus pettää taistelussa harmaata taloutta vastaan

4.10.2025 15:14:55 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on järkyttynyt tiedoista, joiden mukaan järjestäytynyt rikollisuus rehottaa Turun telakalla. Hänen mukaansa hallituksen passiivisuus murentaa mahdollisuuksia rakentaa työmarkkinoita, joilla ketään ei hyväksikäytetä ja joissa pelisääntöjä noudatetaan.

– On käsittämätöntä, että hallitus ja erityisesti kokoomuslaiset vastuunkantajat, kuten työministeri Matias Marttinen, katsovat ongelmien kasvamista sivusta, vaikka kaikki keinot puuttua asiaan olisivat olemassa. Tämä hallitus ei alun perin edes halunnut käynnistää harmaan talouden torjuntaohjelmaa. Se tehtiin vasta, kun paine kasvoi liian kovaksi. Ja tosiasiassahan harmaan talouden torjumiseksi käytettyjä varoja leikattiin ja nyt näemme, mitä siitä seuraa. Lisäksi hallituksen suunnitelmat palikallisesta sopimisesta säätämisestä lisäävät alipalkkauksen riskiä, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma muistuttaa, että Sanna Marinin hallitus valitsi toisen tien.

– Me rajoitimme nollatuntisopimuksia, jotta ihmiset eivät enää joutuisi elämään täysin arvaamattomien tulojen varassa. Säädimme myös selkeämmät säännöt vaihtelevaa työaikaa tekeville, jotta sovittu työaika vastaisi todellisuutta. Lyhyesti sanottuna: ihmisille annettiin vakaampi arki ja paremmat mahdollisuudet suunnitella elämäänsä, Heinäluoma sanoo.

Hänen mukaansa myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien suojaa vahvistettiin.

– Paransimme marjanpoimijoiden asemaa ja puutuimme ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön. Jokaisella työntekijällä pitää olla samat oikeudet riippumatta siitä, mistä tulee, Heinäluoma korostaa.

Samalla lisättiin työntekijöiden vapautta.

– Me lopetimme kohtuuttomat kilpailukieltosopimukset. Aiemmin työnantaja saattoi estää työntekijää ottamasta uutta työtä ilman että maksoi korvausta. Se ei ollut reilua eikä kohtuullista, ja siihen me puutuimme, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma toteaa, että Marinin hallitus osoitti, että työelämää voidaan tehdä sekä turvallisemmaksi että oikeudenmukaisemmaksi.

– Me kavensimme harmaan talouden mahdollisuuksia, loimme ihmisille turvaa arkeen ja vahvistimme työelämän pelisääntöjä. On surullista, ettei nykyhallitus jatka tätä työtä, Heinäluoma päättää.

