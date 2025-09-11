Puumalan kunta

130 henkeä osallistui Puumalan häiriötilannekeskuksen harjoitukseen

4.10.2025

Laaja ja monialainen toimijoiden joukko kokoontui häiriötilannekeskuksen harjoitukseen lauantaina 4.10.2025 Puumalan yhtenäiskoululle. Harjoituksessa harjoiteltiin tilannetta, jossa myrsky on aiheuttanut laajamittaisen sähkönjakelukatkon. Katkosta aiheutui myös etsintätilanne.

Häiriötilannekeskusharjoitus käynnistymässä.
Häiriötilannekeskusharjoitus käynnistymässä. Puumalan kunta Puumalan kunta

Häiriötilannekeskus- ja etsintäharjoitus toteutui suunnitelmien mukaisesti. Häiriötilannekeskuksen malli todettiin toimivaksi ja selkeäksi. Harjoitus sujuvoitti toimijoiden välistä yhteistyötä sekä soveltuvien tilojen käyttöönottoa. Toimintamalli on kehitetty maakunnallisesti ja on kaikissa Etelä-Savon kunnissa sama.

Yhteensä valmiusharjoituksessa oli mukana noin 130 henkilöä erilaisissa rooleissa. Harjoitukseen osallistui yhteistyössä Puumalan kunnan, poliisin, seurakunnan, Järvi-Saimaan palveluiden, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja hyvinvointialueen henkilöstöä sekä reserviläisten ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa:n joukkoja. Monille mukana olleille harjoitus oli ensimmäinen. Kutsuvieraina paikalla oli Etelä-Savon kuntien, maakunnan, paikallismedian ja puolustusvoimien edustajia. Kutsuvieraita isännöivät pelastuspäällikkö Jani Jämsä ja kunnanjohtaja Niina Kuuva.

”Haluamme kiittää kaikkia harjoitukseen osallistuneita ja erityisesti mukana ollutta laajaa vapaaehtoistoimijoiden joukkoa. Jatkosuunnittelussa tulemme kiinnittämään huomiota muun muassa toimivaltuuksiin ja häiriötilanteista toipumiseen”, toteaa Puumalan kunnanjohtaja Niina Kuuva.

”Peruskonsepti ja suunnitelma häiriötilannekeskuksen rakentamiseen toimivat odotetusti. Eri toimijoiden roolit ovat kehittyneet harjoitusten ja toistojen myötä. Nyt tarvittiin hienosäätöä muuan muassa tilojen käyttöön”, summaa pelastuspäällikkö Jani Jämsä Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Lisätietoja antavat:

kunnanjohtaja Niina Kuuva puh. 050 375 8541, niina.kuuva@puumala.fi

riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä puh. 040 129 5196 jani.jamsa@etelasavonha.fi

Lue lisää valmiusharjoituksesta: https://puumala.fi/hairiotilannekeskus-valmiusharjoitus/

Puumalan kunta & Etelä-Savon pelastuslaitos

Häiriötilannekeskus- ja etsintäharjoitus 4.10.2025

Tiedote heti julkaisuvapaa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Puumalan yhtenäiskoulun tilat muuntuivat harjoituskäyttöön.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu oli mukana harjoituksessa.
Häiriötilannekeskuksen paikkana harjoituksessa toimi Puumalan yhtenäiskoulu.
Alueella oli liikkumisrajoituksia harjoituksen ajan.
Kutsuvieraita tutustumassa harjoitustoimintaan.
Puumalan kunnanjohtaja Niina Kuuva
Etelä-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä
