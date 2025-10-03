Helsingin paikallisottelusta trilleri – EräViikingit vahvempi rangaistuslaukauksissa

EräViikingit karkasi toisessa erässä johtoon, kun ensin Julius Huppunen linkosi ylivoiman alimman miehen paikalta 2–1-johtomaalin ja kohta Benjamin Tenhonen kääntölaukauksella eron kahteen. Tuo etumatka ei tänään kuitenkaan riittänyt täyteen kolmeen pisteeseen. Aaro Pohjanmaa sijoitti takakulmaan kavennuksen vielä ennen erätaukoa, ja päätöserän puolivälissä Hawks rankaisi EräViikinkien jäähystä. Antti Aarnion lähettämä pallo kuvion keskelle kääntyi verkkoon ja peli tasoihin. Rangaistuslaukauskisassa jäi Joona Kurosen kieputus Hawksin ainoaksi onnistumiseksi, ja Axel Telkki, Eero Koistinen ja Juuso Möttönen laukoivat lisäpisteen illan vierasjoukkueen matkaan.

SPV nousi liigakärkeen viidennellä voitollaan viidestä ottelusta, kun sitkeä OLS taipui kotikaukalossaan lopulta 8-5. Joona Kajaala laukoi peliveljet toisen erän alussa jo 4–1-johtoon, mutta OLS nousi vielä. Kotijoukkueen hahmon Iiro Savelan kaksi maalia ja maalisyöttö nostivat isännät maalin päähän, ja kolmannen erän alussa Joona Karjula huudatti kotiyleisöä 5–5-tasoituksella. Eemeli Karjanlahti laukoi kuitenkin vieraille uuden johdon, ja lopussa SPV näytti paineen alla johtopelaamisen mallia. Seitsemännen maalin livautti Jeri Heikkilä vasemmasta laidasta takakulmaan, ja Konsta Haukkala viimeisteli vielä viileästi loppunumerot tyhjiin.

Classic jätti LASBin edelleen nollakerhoon voittamalla Lahdessa 6-2. Sarjan jumbojoukkue piti maalinsa puhtaana liki 14 minuuttia, mutta sitten osuivat Classicille Viljami Virtanen takatolpalta, Alpo Laitila sijoituksella keskeltä sektoria ja vielä Markus Vainionpää tarkalla pallolla takayläkulmaan. Toisessa erässä kuittasi Santeri Kakko Markus Vainionpään 4–0-maalin kavennuksella mutta kolmannessa kasvatti Nico Salo taas eroa. LASBin uhkapeli ilman maalivahtia tuotti Timi Kotkan kavennuksen ja Ville Hietarannan tyhjiin iskemät loppunumerot.

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina otteluolla SPV–Hawks ja Nokian KrP–Nurmon Jymy.

F-liigan naisten lauantain otteluissa olivat ennakkosuosikit vahvoja, kun EräViikingit löi SaiPan 6-2, SB-Pro PSS:n 6-3, Koovee Northern Starsin 3-1 ja Classic vieraissa ÅIF:n 8-2.

SaiPa karkasi Helsingissä kahdesti johtoon Amelia Ukkosen ja Moona Poskiparran maaleilla, mutta EräViikingit nousi edelle toisen erän lopussa. Elina Hautojärvi päätti ylivoimapelin kahdessa sekunnissa sipaisemalla pelin tasoihin Taru Nordmanin levityksestä, ja perään Pinja Suhonen vapautti Maura Paajasen iskemään sadannen liigamaalinsa. Suhonen teki itse päätöserän alkuun 4-2 ja syötti Inka Lippojoen yläriman kautta kilauttaman 5–2-maalin. Loppunumerot sohi maalin edestä jotenkin perille Matilda Holmström.

SB-Pro rakensi ratkaisevan eron avauserässä, jossa ensin osui Laura Hietamäki, sitten Jenni Torkki ja vielä kaksi sekuntia ennen taukosummeria Jenni Rautanen lukemiksi 3-0. Toinen erä tahkottiin tasalukemiin 2-2 ja kolmaskin 1-1, ja kahta maalia kapeammaksi ei altavastaaja PSS eroa onnistunut kuromaan.

Kooveen neljäs voitto neljään otteluun oli tiukassa, kun avausmaalin laukoi ensimmäisellä liigaosumallaan Jenna Jolkkonen Northern Starsille ja Taimi Mikkola lurautti Kooveen tasoituksen etukulmasta sisään vasta pelin puolivälin alla. Senni Mustakosken voittomaaliksi jäänyt 2-1 syntyi Miia Valleniuksen keskialueella voittaman pallon palkintona vain sekuntia ennen toisen erän loppua, ja päätösnumerot sijoitti päätösjakson puolivälissä laitanoususta takakulmaan Tuulia Aho.

Classic ratkaisi pelin heti avauserässä, kun Suvi Hämäläinen takatolpalta, Zara Gauffin-Kauste, Veera Vilenius ja Ida Kattilakoski takoivat taululle 4–0-vierasjohdon. ÅIF pääsi maalin makuun toisen erän lopulla maalin takaa nousseen Viola Värränkiven lirauttaessa kavennuksen Vilhelmiina Niemelän verkkoon, mutta Classic rankaisi sen jälkeen vielä Suvi Hämäläisen ja Elli Kylmäluoman maaleilla ennen Sandra Ojasen 2–7-kavennusta. Päätöslukemat laukoi jälleen Veera Vilenius, jonka iltapäivän tehot olivat 2+2.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina 11.10. täydellä kierroksella SaiPa–Pirkat, SSRA–EräViikingit, ÅIF–TPS, PSS–Koovee, Northern Stars–SB-Pro ja Classic–FBC Loisto.