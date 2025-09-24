Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden esitys kutsuttiin kansainväliselle Fast Forward -festivaalille
Festivaalille kutsutaan vuosittain kourallinen nuoria eurooppalaisia ohjaajia. Tänä vuonna mukaan valittiin keväällä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistunut Pauli Patinen. Kyseessä on toinen kerta, kun ohjelmistoon pääsi suomalaisohjaajan esitys.
Suomalaisen Pauli Patisen ohjaama esitys Varasta tämä esitys on valittu kahdeksan Fast Forward -festivaalille kutsuttavan esityksen joukkoon. Saksan Dresdenissä pidettävä festivaali valitsee vuosittain pienen joukon kiinnostavia nuoria eurooppalaisia ohjaajia tuomaan esityksensä festivaalin näyttämöille. Patisen ohjaus nähdään festivaalilla 13. ja 14. marraskuuta.
Varasta tämä esitys sai ensi-iltansa Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla 26.3.2024 ja se oli keväällä 2025 dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen koulutusohjelmasta valmistuneen Pauli Patisen (s. 1993) taiteellinen opinnäyte. Esitys oli myös esittävien taiteiden lavastuksen opiskelija Anni Hernetkosken, valosuunnittelun opiskelija Ville Tolvasen ja äänisuunnittelun opiskelija Axel Ridbergin taiteellinen opinnäyte.
Varasta tämä esitys perustuu näennäisen yksinkertaiseen lähtökohtaan: kaikki esityksessä käytetty materiaali on varastettu, kopioitu tai plagioitu jo tehdyistä ja olemassa olevista esityksistä. Teos käsittelee kysymyksiä luovuudesta, taiteesta ja taiteellisesta työstä, mutta laajenee lopulta haastamaan käsityksiämme alkuperäisyydestä, aitoudesta ja omaperäisyydestä ylipäätään.
Kutsu Fast Forward -festivaalille on poikkeuksellinen huomionosoitus: Pauli Patisen ohjaus on vasta toinen suomalaisesitys, joka nähdään festivaalilla. Ensimmäisen kerran suomalaisen ohjaajan työ valittiin ohjelmistoon vuonna 2023, kun festivaalilla nähtiin Minna Lundin ohjaus Message from Tyler – Memento Mori, Kirsikkatarha. Esitys oli niin ikään Lundin taiteellinen opinnäyte Teatterikorkeakouluun.
Fast Forward -festivaalia, koko nimeltään Fast Forward – European Festival for Young Stage Directors, on vuodesta 2011 alkaen järjestetty nelipäiväinen festivaali, jonka tavoitteena on tuoda esiin nuoria eurooppalaisia ohjaajia ja esitellä nykyteatterin moninaisuutta. Festivaali järjestettiin aluksi Staatstheater Braunschweigissa ja vuodesta 2017 alkaen Staatsschauspiel Dresdenissä.
Yhdelle festivaalille kutsutuista kahdeksasta ohjaajasta myönnetään palkinto, joka on työskentelyjakso residenssissä Dresdenissä. Palkinnon saajan valitsee kansainvälinen raati. Lisäksi festivaaleilla jaetaan yleisöpalkinto ja nuorisoraadin palkinto.
Yhteyshenkilöt
Anna-Elina MatilainenViestintäpäällikköPuh:040 860 9515anna-elina.matilainen@uniarts.fi
Kuvat
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta24.9.2025 14:44:55 EEST | Tiedote
Taideyliopisto allekirjoitti 24.9.2025 eurooppalaisten yliopistojen yhteisen vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Vetoomuksessa vaaditaan laajemmin myös Israelin ja Euroopan unionin kahdenvälisen sopimuksen, ns. assosiaatiosopimuksen välitöntä keskeyttämistä.
Musiikilla voi sekä rikkoa että parantaa mielen – uutuuskirja käsittelee musiikkiterapiaa kidutuksen uhrien ja pakolaisten kuntouttamisessa15.9.2025 14:01:44 EEST | Tiedote
Vertailevien tutkimusten mukaan musiikkiterapia on yhtä vaikuttavaa ja tehokasta kuin kognitiivinen psykoterapia. Musiikkiterapiaa onkin muiden menetelmien ohella alettu enenevissä määrin käyttää esimerkiksi sellaisten terapiapotilaiden auttamiseksi, joilla on traumoja kidutuksesta tai kotimaastaan pakenemisesta.
Music can both harm and heal the mind – A new book explores music therapy in the rehabilitation of torture survivors and refugees15.9.2025 14:01:44 EEST | Press release
Comparative studies suggest that music therapy is just as effective and impactful as cognitive psychotherapy. Increasingly, it is being used alongside other methods to support therapy patients suffering from trauma caused by torture or fleeing their homeland.
Iiu Susiraja, Jimmy López ja Noora Dadu ovat Taideyliopiston Vuoden alumnit 202511.9.2025 16:29:20 EEST | Tiedote
Vuoden alumnit ovat Taideyliopistosta valmistuneita taiteilijoita ja esikuvia, jotka ovat vahvistaneet toiminnallaan taiteen ja taiteilijakoulutuksen ainutlaatuista arvoa ja merkitystä.
Taideyliopiston vararehtori Tapio Kujala: Hallituksen lakiesitys pakottaisi taideopiskelijat kohtuuttomiin valintoihin9.9.2025 14:52:38 EEST | Tiedote
Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen luonnokseen niin sanotusta yhden opiskeluoikeuden säännöstä. Yliopiston mukaan esitys voi pahimmillaan heikentää nuorten mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja murentaa kulttuurialan koulutusekosysteemiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme