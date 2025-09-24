Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden esitys kutsuttiin kansainväliselle Fast Forward -festivaalille

Suomalaisen Pauli Patisen ohjaama esitys Varasta tämä esitys on valittu kahdeksan Fast Forward -festivaalille kutsuttavan esityksen joukkoon. Saksan Dresdenissä pidettävä festivaali valitsee vuosittain pienen joukon kiinnostavia nuoria eurooppalaisia ohjaajia tuomaan esityksensä festivaalin näyttämöille. Patisen ohjaus nähdään festivaalilla 13. ja 14. marraskuuta.

Varasta tämä esitys sai ensi-iltansa Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla 26.3.2024 ja se oli keväällä 2025 dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen koulutusohjelmasta valmistuneen Pauli Patisen (s. 1993) taiteellinen opinnäyte. Esitys oli myös esittävien taiteiden lavastuksen opiskelija Anni Hernetkosken, valosuunnittelun opiskelija Ville Tolvasen ja äänisuunnittelun opiskelija Axel Ridbergin taiteellinen opinnäyte.

Varasta tämä esitys perustuu näennäisen yksinkertaiseen lähtökohtaan: kaikki esityksessä käytetty materiaali on varastettu, kopioitu tai plagioitu jo tehdyistä ja olemassa olevista esityksistä. Teos käsittelee kysymyksiä luovuudesta, taiteesta ja taiteellisesta työstä, mutta laajenee lopulta haastamaan käsityksiämme alkuperäisyydestä, aitoudesta ja omaperäisyydestä ylipäätään.

Kutsu Fast Forward -festivaalille on poikkeuksellinen huomionosoitus: Pauli Patisen ohjaus on vasta toinen suomalaisesitys, joka nähdään festivaalilla. Ensimmäisen kerran suomalaisen ohjaajan työ valittiin ohjelmistoon vuonna 2023, kun festivaalilla nähtiin Minna Lundin ohjaus Message from Tyler – Memento Mori, Kirsikkatarha. Esitys oli niin ikään Lundin taiteellinen opinnäyte Teatterikorkeakouluun.

Fast Forward -festivaalia, koko nimeltään Fast Forward – European Festival for Young Stage Directors, on vuodesta 2011 alkaen järjestetty nelipäiväinen festivaali, jonka tavoitteena on tuoda esiin nuoria eurooppalaisia ohjaajia ja esitellä nykyteatterin moninaisuutta. Festivaali järjestettiin aluksi Staatstheater Braunschweigissa ja vuodesta 2017 alkaen Staatsschauspiel Dresdenissä.

Yhdelle festivaalille kutsutuista kahdeksasta ohjaajasta myönnetään palkinto, joka on työskentelyjakso residenssissä Dresdenissä. Palkinnon saajan valitsee kansainvälinen raati. Lisäksi festivaaleilla jaetaan yleisöpalkinto ja nuorisoraadin palkinto.

Lue lisää Fast Forwardin verkkosivuilta englanniksi.