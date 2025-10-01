VAS Andersson & Saramo Ukrainassa: Vahvan aseellisen tuen lisäksi myös ukrainalaista kansalaisyhteiskunta tulee nostaa.

Delegaatio tapasi matkan ja lukuisten vierailujen aikana Lvivin kaupungin johtoa, ammattiliittojen aktiiveja sekä muun muassa ihmisoikeuskysymysten tai loukkaantuneiden auttamisen parissa työskenteleviä ukrainalaisia. Matkan tavoitteena oli saada tarkempaa tietoa ja tilannekuvaa yhteiskunnan tarpeista sodan keskellä suoraan ukrainalaisilta itseltään.

– Keskeinen viesti on edelleen sama: Ukrainan tulevaisuus riippuu siitä, onnistuuko se torjumaan Venäjän laittoman hyökkäyksen. Siksi tuen vankkumaton jatkuminen niin rahallisesti kuin sotilaallisesti on ensisijaista. Meidän tulee myös auttaa yhteiskunnan nousemista jaloilleen tukemalla kriisissä olevaa asuntotuotantoa – tällä hetkellä ihmiset jopa palaavat miehitetyille alueille, koska ei ole muuta paikkaa, sanoo Andersson.

– Ukrainassa on kampanjoitu myös maan velkojen anteeksiantamisen puolesta, joka olisi kansainväliseltä yhteisöltä konkreettinen ja tärkeä kädenojennus. Ukraina joutuu keskellä sotaa käyttämään satoja miljoonia euroja vuodessa velkoihin, kun rahaa tarvittaisiin kipeästi puolustukseen ja jälleenrakennukseen, joka on käynnistynyt jo sodan keskellä, sanoo Saramo.

Vaikka Lviv on Länsi-Ukrainassa, näkyvät sodan vaikutukset esimerkiksi proteeseina katukuvassa – kaupungin varapormestarin mukaan kaupungissa panostetaan nyt paljon saavutettavuuden parantamiseen, joka koskettaa suurta joukkoa esimerkiksi nuoria perheitä.

Lviv on myös ollut pitkään kuulunut sodan rauhallisimpiin alueisiin, mutta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä se oli sodan alkamisen jälkeen pahimpien hyökkäysten kohteena. Varhain aamuyöllä alkaneissa iskuissa kaupunkiin kohdistettiin lukuisia Venäjän drooni- ja ohjushyökkäyksiä, joiden seurauksena osa kaupungista oli ilman sähköä, joukkoliikenne pysäytettiin ja ilmassa oli sankkaa mahdollisesti myrkyllistä savua tulipaloista teollisuusalueilla.

– Me pystyimme jatkamaan matkaamme kotiin rajan yli, mutta ukrainalaiset elävät sodan ja ilmahälytysten keskellä joka ikinen päivä epävarmuudessa. Siksi meidän on tärkeää kuunnella auttamisessa ennen kaikkea ukrainalaisten itsensä ääntä, koska he itse tuntevat parhaiten omat tarpeensa, maan ongelmat sekä myös toiveensa Ukrainan tulevaisuudelle, Andersson ja Saramo painottavat.