Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Andersson & Saramo Ukrainassa: Vahvan aseellisen tuen lisäksi myös ukrainalaista kansalaisyhteiskunta tulee nostaa.

5.10.2025 14:58:58 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson ja Jussi Saramo ovat palanneet Länsi-Ukrainasta Lvivin kaupungista osallistuttuaan pohjoismaalaisista ja saksalaisista europarlamentaarikoista ja kansanedustajista koostuvan delegaation kolme päivää kestäneelle matkalle.

Jussi Saramo ja Li Andersson Lvivissä Lychakivin sotilashautausmaalla.
Jussi Saramo ja Li Andersson Lvivissä Lychakivin sotilashautausmaalla. Philip Lehmann

Delegaatio tapasi matkan ja lukuisten vierailujen aikana Lvivin kaupungin johtoa, ammattiliittojen aktiiveja sekä muun muassa ihmisoikeuskysymysten tai loukkaantuneiden auttamisen parissa työskenteleviä ukrainalaisia. Matkan tavoitteena oli saada tarkempaa tietoa ja tilannekuvaa yhteiskunnan tarpeista sodan keskellä suoraan ukrainalaisilta itseltään.

– Keskeinen viesti on edelleen sama: Ukrainan tulevaisuus riippuu siitä, onnistuuko se torjumaan Venäjän laittoman hyökkäyksen. Siksi tuen vankkumaton jatkuminen niin rahallisesti kuin sotilaallisesti on ensisijaista. Meidän tulee myös auttaa yhteiskunnan nousemista jaloilleen tukemalla kriisissä olevaa asuntotuotantoa – tällä hetkellä ihmiset jopa palaavat miehitetyille alueille, koska ei ole muuta paikkaa, sanoo Andersson.

– Ukrainassa on kampanjoitu myös maan velkojen anteeksiantamisen puolesta, joka olisi kansainväliseltä yhteisöltä konkreettinen ja tärkeä kädenojennus. Ukraina joutuu keskellä sotaa käyttämään satoja miljoonia euroja vuodessa velkoihin, kun rahaa tarvittaisiin kipeästi puolustukseen ja jälleenrakennukseen, joka on käynnistynyt jo sodan keskellä, sanoo Saramo.

Vaikka Lviv on Länsi-Ukrainassa, näkyvät sodan vaikutukset esimerkiksi proteeseina katukuvassa – kaupungin varapormestarin mukaan kaupungissa panostetaan nyt paljon saavutettavuuden parantamiseen, joka koskettaa suurta joukkoa esimerkiksi nuoria perheitä.

Lviv on myös ollut pitkään kuulunut sodan rauhallisimpiin alueisiin, mutta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä se oli sodan alkamisen jälkeen pahimpien hyökkäysten kohteena. Varhain aamuyöllä alkaneissa iskuissa kaupunkiin kohdistettiin lukuisia Venäjän drooni- ja ohjushyökkäyksiä, joiden seurauksena osa kaupungista oli ilman sähköä, joukkoliikenne pysäytettiin ja ilmassa oli sankkaa mahdollisesti myrkyllistä savua tulipaloista teollisuusalueilla.

– Me pystyimme jatkamaan matkaamme kotiin rajan yli, mutta ukrainalaiset elävät sodan ja ilmahälytysten keskellä joka ikinen päivä epävarmuudessa. Siksi meidän on tärkeää kuunnella auttamisessa ennen kaikkea ukrainalaisten itsensä ääntä, koska he itse tuntevat parhaiten omat tarpeensa, maan ongelmat sekä myös toiveensa Ukrainan tulevaisuudelle, Andersson ja Saramo painottavat.

Avainsanat

euroopan unionieuroopan parlamenttivasemmistovasemmistoliitto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava25.9.2025 15:38:26 EEST | Tiedote

Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye