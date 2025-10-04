Keski-Suomi edelläkävijänä: Kotihoidon monituottajamalli – julkisen ja yksityisen palvelutuotannon uudenlaista kumppanuutta 3.10.2025 08:35:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa kolmen kotihoidon alueen ikääntyneiden kotihoidon yhdessä kolmen palveluntuottaja-kumppaninsa kanssa. Monituottajamalli on jo viiden kuukauden toimintansa aikana osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksikin tavaksi tuottaa kotihoitoa.