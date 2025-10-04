Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

5.10.2025 15:29:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi, että Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalla havaittiin 5.10.2025 öljyvuoto, joka päästi arviolta 600 litraa kiertovoiteluöljyä tehtaan kanaaliin. Vuoto on pysäytetty, eikä öljyä ole havaittu kuhnamo järvessä. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.10.2025

Onnettomuustiedote (Öljyvahinko, keskisuuri, Kuhnamontie, Äänekoski)

Metsä Boardin kartonkitehtaalla oli havaittu öljyhävikkiä seurantalaitteistoista. Tehtaan henkilökunta sulki öljyn reitin vesistöön. Tehdas alueen kanaalin pääsi arviolta 600 litraa kiertovoiteluyljyä. 

Pelastuslaitoksen henkilöstö tiedusteli läheisen kuhnamo järven öljyn osalta eikä havainnut öljyä. Tehtaanhenkilöstö jatkaa tapahtuman selvittämistä. 

Pelastuslaitoksen tiedustelu on päättynyt ja tehtaan väki jatkaa, 

Tehtaan tiedote asiaan liittyen:

Öljyvuoto Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalla

Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalta on vuotanut arviolta 600 litraa kiertovoiteluöljyä tehdasalueen kanaaliin sunnuntaina 5.10.2025. Vuoto on saatu pysäytettyä.

Öljyä ei ole päätynyt Kuhnamoon, mutta vesistön tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti. Pelastuslaitos on paikalla tehdasalueella ja tarvittaessa valmiudessa öljyntorjuntaan.

Vuodon syytä selvitetään.

Lisätietoja:

Timo Tallinen, tehtaanjohtaja, puh. +358 40 508 9745, timo.tallinen@metsagroup.com

